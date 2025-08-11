jharkhand crime people uproar after killing man in ranchi रांची में युवक की गोली मारकर हत्या के बाद बवाल, घर में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
jharkhand crime people uproar after killing man in ranchi

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रांचीMon, 11 Aug 2025 12:04 AM
झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में भट्टी चौक के पास एक चाउमिन दुकान में साहिल गद्दी उर्फ कुरकुरे नाम के एक युवक की रविवार को दोपहर के वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना के बाद आक्रोशित लोग और पीड़ित परिजन सड़क पर उतर आए और बवाल कर दिया। भीड़ ने हमले के एक आरोपी अरमान के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की।

आक्रोशित भीड़ ने गैस सिलेंडर समेत घर के कई सामानों में आग लगा दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि आग तुरंत बुझा दी गई। मृतक के परिजनों ने पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम के भाई पर हत्या में शामिल होने का संदेह जताया। हत्या से गुस्सायी भीड़ पूर्व पार्षद के अमन कम्युनिटी हॉल (बैंक्वेट हॉल) पहुंच गई। भीड़ ने बैंक्वेट हॉल में रखे सामानों को तोड़ दिया। साथ ही मौके पर खड़ी एक बाइक को आग के हवाले कर दिया।

आक्रोशित लोगों की ओर से बवाल बढ़ता देख मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित भीड़ को समझा-बुझाकर शांत कराया। लोगों ने आरोप लगाया कि पूर्व पार्षद और उसके भाई ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इसी बीच खबर आई कि पुलिस ने पूर्व पार्षद के भाई आसिफ को पकड़ा है। इस सूचना पर भीड़ हिंदपीढ़ी थाने पहुंची और आसिफ को उनके हवाले करने की मांग करने लगी।

आक्रोशित लोगों ने आरोप लगाया कि हत्याकांड के दौरान पुलिस मूकदर्शक रही। पुलिस पर उपद्रवियों को रोकने में नाकाम रहने के भी आरोप लग रहे हैं। वहीं पुलिस की मानें तो मृतक साहिल गद्दी उर्फ कुरकुरे कई बार छिनैती के मामले में जेल जा चुका है। हाल ही में वह जमानत पर जेल से बाहर आया था। बताया जाता है कि आक्रोशित भीड़ के उपद्रव के दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा।