कुख्यात अपराधी दानिश इकबाल गिरफ्तार, बिहार और झारखंड में हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं

झारखंड में हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार और झारखंड में कई अपराधों को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधी मो. दानिश इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह उत्तम यादव सहित कई गैंगों के साथ मिलकर हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण और गोलीकांड जैसी घटनाओं में शामिल रहा है।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, हजारीबागMon, 6 Oct 2025 03:56 PM
हजारीबाग जिले के लोहसिंघना थाना क्षेत्र से 23 साल के कुख्यात अपराधी मो. दानिश इकबाल को गिरफ्तार किया गया है। वह झारखंड और बिहार के कई जिलों में सक्रिय अपराध गिरोह का सदस्य है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उदय साव हत्या कांड (लोहसिंघना थाना कांड सं. 216/24) का मुख्य आरोपी नगवा टोल प्लाजा के पास आने वाला है। लोहसिंघना के थाना प्रभारी और सशस्त्र बल ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।

पूछताछ में दानिश इकबाल ने स्वीकार किया कि वह उत्तम यादव, शक्ति गिरी उर्फ साईको टाइगर और फोटो खान गैंग के साथ मिलकर हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण और गोलीकांड जैसी घटनाओं में शामिल रहा है।

उसके पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, चार मोबाइल, 11 सिम कार्ड, राउटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं। दानिश ने यह भी कबूल किया कि दिसंबर 2024 में उदय साव की हत्या, गया जिले में अनवर अली हत्याकांड और डॉ. तपेश्वर प्रसाद के क्लिनिक पर बम हमला इसी गिरोह द्वारा अंजाम दिया गया था।

आरोपी के खिलाफ बिहार और झारखंड के विभिन्न थानों में हत्या, हथियार तस्करी, और विस्फोटक अधिनियम के तहत आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे अन्य साथियों की जानकारी जुटाने में लगी है।