झारखंड: दुमका में डायन के संदेह में मां को मार डाला, पुलिस ने बेटे को दबोचा

संक्षेप: झारखंड में दुमका जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटा ने अंधविश्वास में चाकू से हमला कर के बूढी मां को जख्मी कर दिया जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। 

Sun, 2 Nov 2025 09:19 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, दुमका
झारखंड में दुमका जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटा ने अंधविश्वास में चाकू से हमला कर के बूढी मां को जख्मी कर दिया। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मां की हत्या करने के आरोप में मधुबन गांव के रामजन हेम्ब्रम नाम के आरोपी बेटे को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और खून से सने कपड़े को भी जब्त कर लिया है।

गोपीकांदर के थाना प्रभारी सुमित कुमार भगत ने आज बताया कि प्रारम्भिक पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रामजन हेम्ब्रम ने डायन-बिसाही के शक में अपनी मां मुन्नी सोरेन की हत्या कर दी। किसी ने उसे यह कहकर बहका दिया था कि उसकी माँ डायन है और उसकी बेटी की मौत की जिम्मेदार वही है।

इसी बात से गुस्से में आकर नशे की हालत में रामजन ने मंगलवार की रात करीब एक बजे दीघा गांव पहुंचा और सो रही मां पर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल मुन्नी सोरेन को उसकी बेटी ने तत्काल गोपीकांदर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे दुमका रेफर कर दिया गया।

दुमका में इलाज के दौरान मुन्नी सोरेन ने शनिवार को दम तोड़ दिया। गोपीकांदर थाना में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में रामजन की बहन श्रीफुल हेम्ब्रम के फर्द बयान पर प्राथमिकी (कांड संख्या 34/25) दर्ज की गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मुन्नी सोरेन के दो बेटियां और एक बेटा रामजन हेम्ब्रम है। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। रामजन की भी एक बेटी और एक बेटा था लेकिन चार माह पहले उसकी बेटी पिंकी हेम्ब्रम की मौत हो गई थी। उसी के बाद से किसी ने रामजन को यह कहकर भड़का दिया कि उसकी मां डायन है। उसी ने उसकी बेटी की बलि ली है। इसी अंधविश्वास और गुस्से में उसने यह जघन्य अपराध कर डाला।

