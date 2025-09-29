jharkhand crime mla representative wife raped and murdered police arrest relative झारखंड: विधायक प्रतिनिधि की पत्नी के रेप के बाद हत्या, पुलिस ने रिश्तेदार को किया अरेस्ट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand crime mla representative wife raped and murdered police arrest relative

झारखंड: विधायक प्रतिनिधि की पत्नी के रेप के बाद हत्या, पुलिस ने रिश्तेदार को किया अरेस्ट

झारखंड पुलिस ने लातेहार जिले में विधायक के स्थानीय प्रतिनिधि की पत्नी के साथ दुष्कर्म और हत्या के गुनहगार का पता लगा लेने का दावा किया है। आरोपी पीड़िता के पति का रिश्तेदार बताया जा रहा है। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रांचीMon, 29 Sep 2025 10:12 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड: विधायक प्रतिनिधि की पत्नी के रेप के बाद हत्या, पुलिस ने रिश्तेदार को किया अरेस्ट

झारखंड पुलिस ने सोमवार को लातेहार जिले में विधायक के स्थानीय प्रतिनिधि की पत्नी के साथ दुष्कर्म और हत्या के गुनहगार का पता लगा लेने का दावा किया है। आरोपी पीड़िता के पति का रिश्तेदार बताया जा रहा है। 43 वर्षीय महिला की लाश बरेशंड इलाके के एक जंगल में मिली थी। आरोपी पीड़िता के पति का रिश्तेदार बताया जा रहा है।

महुआदंड अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) शिव पूजन बहेलिया ने बताया कि विधायक प्रतिनिधि ने शुक्रवार शाम को बरेशंड थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदा महिला की तलाश शुरू की। पुलिस को तलाशी के दौरान शनिवार को महिला की लाश मिली। लाश बरेशंड इलाके के एक जंगल में पाई गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी पति का रिश्तेदार है। वह उसी गांव का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने की बात कबूल की।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने दावा किया कि वह महिला को जानता था। महिला शुक्रवार को दोपहर के वक्त जब जंगल में दातून तोड़ने गई थी तब उसने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने गांव वालों को उसके कृत्य के बारे में बताने की धमकी दी। इससे उसने कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी। आरोपी की निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है।