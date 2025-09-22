रांची में गश्त कर रही पुलिस टीम पर गोलीबारी, जवान जख्मी; CCTV फुटेज की छानबीन

झारखंड के रांची जिले में रविवार रात को गश्त कर रही पुलिस की एक टीम पर बदमाशों ने गोली चला दी। इस हमले में एक कांस्टेबल घायल हो गया। घायल कांस्टेबल को रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

झारखंड के रांची जिले में गश्त लगा रही पुलिस की एक टीम पर अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी कर दी। इसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि घटना खलारी थाना क्षेत्र के पूर्वी राय इलाके में रविवार को रात करीब साढ़े 11 बजे हुई। जख्मी कांस्टेबल को रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

खलारी के थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो ने बताया कि पुलिस टीम पूर्वी राय इलाके में नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में कांस्टेबल राम सारिक जख्मी हो गए हैं। उनका एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस की टीमें बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। कुछ पुलिस टीमें संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

इस बीच दुर्गा पूजा और विजयादशमी के त्योहारों पर भक्तों की सुरक्षा पक्की करने और त्योहारों को शांति से मनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री के कहने पर, रविवार को एक प्रशासनिक टीम ने शहर के दुर्गा पूजा पंडालों और रावण दहन वाली जगहों का दौरा किया।