झारखंड: छेड़खानी में थाने लाई थी पुलिस, युवक ने फांसी लगाकर दे दी जान

झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू थाना परिसर में एक आरोपी ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान मेराल गांव निवासी राहुल मांझी पर एक लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू थाना परिसर में मंगलवार की सुबह तब अफरा-तफरी मच गई जब एक आरोपी ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान मेराल गांव निवासी राहुल मांझी के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राहुल मांझी सोमवार की शाम अपने बेटे के साथ माहिल गांव गया था। गांव में उसने एक दुकान पर नाश्ता किया। इसी दौरान गांव की एक लड़की ने उस पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया।

इस घटना के बाद गांव में बवाल खड़ा हो गया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा। फिर राहुल ने किसी तरह से वहां से भागकर अपने घर पहुंचा। इसके कुछ देर बाद माहिल गांव के लोग एक ऑटो पर सवार होकर राहुल के घर पहुंचे। आक्रोाशित लोगों लोगों ने राहुल को पकड़ लिया और जबरन वापस गांव ले गए। इसी बीच किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी।

पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और राहुल मांझी को पकड़ कर मुरहू थाना ले आई। पुलिस सूत्रों ने आगे बताया कि मंगलवार की सुबह थाना परिसर में बने शौचालय में राहुल मांझी ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि थाना परिसर में अभिरक्षा में रहते हुए आरोपी ने आत्महत्या कैसे कर ली।