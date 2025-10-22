Hindustan Hindi News
झारखंड: नाबालिग से छेड़छाड़ में जेल वार्डन अरेस्ट, पुलिसकर्मियों से झड़प

संक्षेप: झारखंड के जमशेदपुर में एक जेल वार्डन को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उस पर सीतारामडेरा पुलिस स्टेशन इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश के आरोप हैं।

Wed, 22 Oct 2025 10:36 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, जमशेदपुर
झारखंड के जमशेदपुर में एक जेल वार्डन को नाबालिग से छेड़छाड़ की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी घाघीडीह जेल का वार्डन है। उसे मंगलवार को पकड़ा गया। उस पर सीतारामडेरा पुलिस स्टेशन इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश का आरोप लगा है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। लोगों की कुछ पुलिसकर्मियों से झड़प तक हो गई।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर सीतारामडेरा इलाके में खेल रही बच्ची को बहला-फुसलाकर तीन मंजिला इमारत की छत पर ले गया। आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने नाबालिग से छेड़छाड़ की कोशिश की। मंगलवार को आरोपी के फ्लैट के सामने बच्ची के परिवार वालों और स्थानीय लोगों की कुछ पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हो गई।

पीड़िता के परिवार वालों ने भाजपा के सीनियर नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास से इस घटना को लेकर संपर्क किया। इसके बाद एसपी (सिटी) कुमार शिवाशीष और डीएसपी (हेडक्वार्टर) भोला प्रसाद सिंह मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लिया। एसपी (सिटी) कुमार शिवाशीष ने कहा कि लड़की का मेडिकल कराया जाएगा। उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाएगा। मामले की जांच चल रही है।

