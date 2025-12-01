झारखंड: पति को किडनैप कर मार डाला; प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने अंजाम दी वारदात
झारखंड के चतरा जिले में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने महिला के साथ एक अन्य को गिरफ्तार किया है। महिला का प्रेमी अभी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है।
झारखंड के चतरा जिले में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर संजू भारती को किडनैप कर के उसकी हत्या करने का आरोप है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मृतक संजू भारती (35) की लाश रविवार शाम को संघरी वैली के जंगल से बरामद की गई। संजू भारती हंटरगंज पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले हिरिंग गांव का निवासी था।
चतरा के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (SDPO) संदीप सुमन ने कहा कि पुलिस टीम ने रविवार शाम को मृतक संजू भारती की लाश बरामद की। पीड़ित के भाई संजय भारती ने 22 नवंबर को दो लोगों मृतक की पत्नी रीता कुमारी (30) और उसके प्रेमी अरविंद भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने पहले संजू को किडनैप किया और फिर मार डाला।
पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि हमने रीता कुमारी और एक अन्य आरोपी रिशु कुमार (28) को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का प्रेमी अरविंद भारती अभी फरार है। महिला ने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया है। महिला ने वारदात में शामिल दूसरे लोगों के बारे में भी बताया।
पुलिस अधिकारी ने संदीप सुमन ने बताया कि महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने रिशु कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। रिशु कुमार की निशानदेही पर ही मृतक की लाश जंगल से बरामद की गई। मृतक की लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर हॉस्पिटल हजारीबाग भेज दिया गया है। महिला के कथित प्रेमी अरविंद भारती को पकड़ने के लिए अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है।