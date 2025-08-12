झारखंड: पति अब्दुल कासिम ने दीवार पर दे मारा पत्नी जानकी का सिर, मौत

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक महिला की उसके पति ने हत्या कर दी। बताया जाता है कि तड़के जोइगीसोल गांव स्थित अपने घर में अब्दुल कासिम ने अपनी पत्नी जानकी कुमारी का सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई।

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मंगलवार को एक महिला की उसके पति ने कथित तौर पर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को तड़के जोइगीसोल गांव स्थित अपने घर में किसी बात को लेकर दंपति में झगड़ा हुआ और अब्दुल कासिम ने अपनी पत्नी जानकी कुमारी का सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, घर में मची चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ऋषभ गर्ग ने कहा कि आरोपी अब्दुल कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि दंपति के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके कारण यह जानलेवा घटना हुई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वे पहले से शादीशुदा थे या लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।