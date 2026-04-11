अधिकारी के घर काम करने वाली लड़की की पीट-पीटकर हत्या, रांची में वारदात
रांची के एक इलाके में एक 16 साल की एक घरेलू सहायिका की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस को पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं।
रांची के कांके इलाके में एक 16 साल नाबालिग घरेलू सहायिका की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता पिछले चार साल से एक अधिकारी के घर पर घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही थी। पुलिस के अनुसार, लड़की के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं जिससे उसकी बेरहमी से पिटाई की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आरोपी अधिकारी ने दावा किया कि मौत बाथरूम में गिरने से हुई लेकिन पुलिस उसकी भूमिका को संदिग्ध मान रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल भेज दिया गया है।
शरीर पर चोट के कई निशान
रांची पुलिस के अनुसार, शनिवार को कांके थाना क्षेत्र में एक 16 साल की लड़की की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि पीड़िता के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। लड़की के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं जिससे लगता है कि उसकी पीट-पीटकर हत्या की गई है। वह पिछले 4 साल से कांके इलाके में एक अधिकारी के घर पर घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर होगा ऐक्शन
पूछताछ के दौरान आरोपी अधिकारी ने पुलिस को बताया कि लड़की की मौत बाथरूम में गिरने से हुई। यह बात तब पता चली जब आरोपी अधिकारी लड़की का शव उसके परिवार को देने गया। इस मामले में पीड़ित परिवार के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच की जा रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में अधिकारी की भूमिका संदिग्ध लग रही है। पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
पलामू और चतरा में ड्रग्स जब्त
झारखंड पुलिस ने शनिवार को पलामू और चतरा जिलों से 2.55 करोड़ रुपये का ड्रग्स जब्त किए हैं। पलामू जिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1.25 करोड़ रुपये की चूरा पोस्त बरामद हुई है। शुक्रवार को नौडिहा थाना क्षेत्र के जवार गांव के पास वन क्षेत्र में मिली सूचना पर यह कार्रवाई की गई। छतरपुर एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने बताया कि हमने एक पिकअप वैन से 60 बोरियों में भरा 815 किलो चूरा पोस्त जब्त किया है।
वैन के साथ मोटरसाइकिल पर चल रहे दो लोगों को पकड़ा गया है जबकि वैन का ड्राइवर फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने उनके पास से मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इसी तरह चतरा जिले में पुलिस ने शुक्रवार को लावालॉन्ग थाना क्षेत्र के तीन घरों में छापेमारी कर 1.30 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की। चतरा के पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने बताया कि सूचना के आधार पर हुई इस छापेमारी में 16.95 किलो अफीम, 297 किलो चूरा पोस्त और 76.7 किलो पोस्त के दाने बरामद हुए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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