Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand crime clashes in koderma during saraswati idol immersion
अब झारखंड के कोडरमा में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल; मारपीट, कई घायल

अब झारखंड के कोडरमा में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल; मारपीट, कई घायल

संक्षेप:

झारखंड के कोडरमा में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हुई जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए। विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ युवकों ने विसर्जन में शामिल महिलाओं का वीडियो बनाया। 

Jan 25, 2026 10:15 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, कोडरमा
share Share
Follow Us on

झारखंड के हजारीबाग के बाद अब कोडरमा में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भारी बवाल की खबर है। कोडरमा जिले के चिगलाबर गांव में सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हुई जिसमें करीब 15 से 20 लोग घायल हो गए। घटना शनिवार रात की है जब विसर्जन के लिए जा रही महिलाओं का कुछ युवकों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। महिलाओं द्वारा विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और बात मारपीट तक पहुंच गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल

कोडरमा गांव के निवासी सुरेंद्र दास की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, स्थानीय लोग कई वर्षों से मिल-जुलकर सरस्वती पूजा मनाते आ रहे हैं और पूजा स्थल से करीब 100 मीटर दूर मूर्ति का विसर्जन करते हैं। शनिवार की रात को भी गांव के महिला और पुरुष नाचते-गाते हुए मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे।

महिलाओं का वीडियो बनाने पर विवाद

इसी दौरान गांव के कुछ युवकों ने महिलाओं का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो पहले उनके बीच बहस हुई और फिर विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। सूचना मिलने पर कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा।

केस दर्ज, ऐक्शन की मांग

रविवार को पीड़ितों और उनके परिवारों ने थाने पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। इस मामले में कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:दहशत थी जहां अब वहां अमन की बयार, बस्तर के 41 गांवों में पहली बार लहराएगा तिरंगा
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ के कोरबा में मकान में चल रहा था गंदा काम; पकड़े गए 5 युवक और 5 महिलाएं
ये भी पढ़ें:झारखंड के हजारीबाग सरस्वती जुलूस के दौरान झड़प और पत्थरबाजी, फोर्स तैनात

हजारीबाग में भी हुआ था बवाल

बता दें कि झारखंड के हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के बेलतू गांव में भी शनिवार की रात सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। घटना में दोनों गुटों से करीब आठ लोग घायल हुए थे। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। गांव में लगातार गश्त की जा रही है। एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बेलतू गांव और बेलतू चौक पर सन्नाटा पसरा हुआ है।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।