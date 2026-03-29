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झारखंड में 6 लोगों को उम्रकैद, नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप करने की सजा मिली

Mar 29, 2026 09:31 am ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, लातेहर
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झारखंड की एक अदालत ने गैंगरेप के 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन सभी को एक नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप करने का दोषी पाया गया। कोर्ट ने इनमें से हर एक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुका पाने की स्थिति में उन्हें 2 साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

झारखंड में 6 लोगों को उम्रकैद, नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप करने की सजा मिली

झारखंड की एक अदालत ने गैंगरेप के 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन सभी को एक नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप करने का दोषी पाया गया। कोर्ट ने इनमें से हर एक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुका पाने की स्थिति में उन्हें 2 साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

झारखंड के लातेहार जिले की एक अदालत ने शनिवार को नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 6 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) संजय कुमार दुबे की अदालत ने करीमन गंझू (38), मुकेश गंझू (27), सुरेश गंझू (29), पिंटू गंझू (25), बीरेंद्र गंझू (23) और रोहित ओरांव (25) को उम्र कैद की सजा सुनाई।

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अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 376D (गैंगरेप के लिए सजा) के तहत दोषी पाया और उनमें से हर एक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुका पाने की स्थिति में उन्हें दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

इसके अलावा, पोक्सो एक्ट की धारा 6 (यौन हमले के लिए सजा) के तहत अदालत ने उन्हें 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई और हर एक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना न चुका पाने की स्थिति में उन्हें एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। कोर्ट ने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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10 मई 2022 को हुई इस घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। वह अपने पिता के साथ चंदवा में अपने घर से लगभग 200 मीटर दूर हो रहे एक शादी समारोह में गई थी। तड़के करीब 3 बजे अपने पिता के कहने पर वह अपनी छोटी बहन को सुलाने के लिए घर गई। अपनी बहन को बिस्तर पर सुलाने के बाद जब वह वापस समारोह स्थल पर जाने के लिए घर का दरवाजा बंद कर रही थी तभी आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया। उसे पास की ही एक जगह पर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया।

11 मई को चंदवा थाने में इस संबंध में केस दर्ज की गई। विशेष लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने अदालत में आरोपी के खिलाफ कुल 10 गवाह पेश किए।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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