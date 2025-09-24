छात्राओं के साथ गलत हरकत करने पर टीचर को कड़ी सजा, झारखंड में कोर्ट ने दे दी उम्रकैद

झारखंड के सरायकेला जिले के चौका में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली दो नाबालिग छात्राओं के साथ गलत हरकत करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने टीचर को उम्रकैद की सजा दी है।

झारखंड के सरायकेला जिले के चौका में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली दो नाबालिग छात्राओं के साथ गलत हरकत करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने सजा सुनाई है। पीडीजे रामाशंकर सिंह की अदालत ने यौन शोषण में दोष सिद्ध होने पर मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के तहत एक धारा में आजीवन कारवास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पारा शिक्षक भूतनाथ महतो पर 20 हजार जुर्माने का भी आदेश दिया है।

जुर्माना नहीं देने पर दो साल जेल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, पॉक्सो एक्ट की दूसरी धारा में चार साल की और एक हजार रुपये जुर्माना जबकि एक अन्य धारा में छह महीने की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा हुई। इन दोनों सजा में भी जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास का आदेश हुआ है। मालूम हो कि 2024 में चौका के सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्राओं से पारा शिक्षक द्वारा गलत हरकत करने का मामला पोक्सो व अन्य धाराओं में दर्ज हुआ था।

पीड़िता के पिता ने बताया कि, पारा शिक्षक दोनों बच्चियों के साथ स्कूल में गलत हरकत करता था। इससे परेशान होकर बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया। बच्ची की मां द्वारा स्कूल नहीं जाने का कारण पूछने पर पारा शिक्षक की करतूत सामने आई थी। इसके बाद बच्ची के परिजन ने थाना में पारा शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

मरकच्चो थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय योगीडीह में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब विद्यालय के एक शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और विद्यालय आकर आरोपी शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी।

सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नंदकिशोर तिवारी वहां पहुंचे और आरोपी शिक्षक ऐनुल हक को भीड़ से बचाते हुए अपने कब्जे में लेकर थाने ले आए।पीड़िता के पिता ने थाना में लिखित आवेदन देकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने भी आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले की पुष्टि करते हुए प्रधानाध्यापक मुन्ना सिंह ने बताया कि 16 सितंबर की दोपहर करीब दो बजे सातवीं कक्षा की छात्रा जब कक्षा में अकेली थी, तभी विद्यालय के आईटीसी शिक्षक ऐनुल हक वहां आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। डरी-सहमी छात्रा तत्काल घर चली गई। इसके बाद उसने सारी जानकारी परिवारवालों को दी। घटना के बाद छात्रा के पिता मरकच्चो से बाहर थे। जब वे घर लौटे तो उनको पूरी घटना की जानकारी दी गई।