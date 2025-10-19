झारखंड कोर्ट ने बहू की हत्या के जुर्म में सुनाई बड़ी सजा, जेल में गुजरेगी सास की जिंदगी

झारखंड के देवघर जिले की एक कोर्ट ने हत्या के मामले में बड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने शनिवार को 60 वर्षीय महिला को अपनी बहू की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-तृतीय राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषी अनीता देवी (60) पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त सरकारी वकील अशोक कुमार राय ने बताया कि पीड़िता कविता देवी ने अपनी मृत्यु से पहले अपना बयान दिया था, जिसके आधार पर घटना वाले दिन 23 अप्रैल, 2022 को सारवां थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।