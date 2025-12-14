दो कारोबारियों से लोन के नाम पर ठग लिए 1.12 करोड़, झारखंड के दंपति तो नटवरलाल निकले

संक्षेप: पुलिस अधीक्षक (SP) ने यह भी बताया कि इस मामले में गहन जांच चल रही है, और दंपति को जेल भेज दिया गया है। इस बीच, कांके पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी प्रकाश रजक ने कहा कि कारोबारी सरोजकांत झा ने इस संबंध में इस साल मई में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी।

पुलिस ने रविवार को बताया कि एक दंपति को दो कारोबारियों से ₹1.12 करोड़ की कथित धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन पर बैंकों से कम दरों पर लोन दिलाने का झांसा देने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवाजी पाटिल उर्फ अमित महतो (42) और उनकी पत्नी एंजेला कुजूर (42) के रूप में हुई है। यह दंपति कांके थाना क्षेत्र के सुकुरहुटू इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), प्रवीण पुष्कर ने बताया, "गिरफ्तार किए गए इस दंपति ने कारोबारियों और अन्य लोगों को छूट वाली दरों पर लोन दिलाने का वादा करके उनसे ठगी की।" उन्होंने कहा, "ऐसे ही एक मामले में उन्होंने झारखंड के रामगढ़ जिले के कारोबारी सरोजकांत झा से ₹70 लाख की धोखाधड़ी की।" उन्होंने आगे बताया कि इस दंपति ने ओडिशा के एक अन्य कारोबारी से भी 42 लाख की ठगी की। ये दोनों बड़े कारोबारियों को निशाना बनाते थे, जिन्हें वे कम ब्याज दरों और कम प्रोसेसिंग फीस पर बड़े लोन सुरक्षित करने का वादा करते थे, और फिर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते थे।