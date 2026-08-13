झारखंड अब खनिज पर नहीं ले सकेगा सेस, लोकसभा में बिल पास

बुधवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पास हुआ। इस बिल के पास होने के बाद अब राज्य सरकारें खनिजों पर अतिरिक्त कर, उपकर या किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगा सकेंगी।

देश में खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर राज्य सरकारें अब अतिरिक्त कर, उपकर (सेस) या किसी भी तरह का अन्य शुल्क नहीं लगा सकेंगी। लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच ‘खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। इस विधेयक के जरिये केंद्र सरकार ने राज्यों की शुल्क लगाने की शक्तियों को समाप्त कर दिया है। इसका व्यापक असर झारखंड में भी पड़ेगा।

बुधवार को लोकसभा में विपक्षी दलों को हंगामा जारी रहने से दोपहर दो बजे एफसीआरए विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पारित करने के बाद पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने दोपहर 02:27 बजे सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखा। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन समेत कुछ अन्य विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक का विरोध किया। कहा कि यह संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन ने बिना चर्चा के ही इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक के पारित होने के बाद विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

भूमि का विनियमन भी केंद्र करेगा जानकारी के अनुसार, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक में न सिर्फ राज्यों की शुल्क लागू करने की शक्तियां समाप्त की गई हैं, बल्कि इसके लागू होने के बाद निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज संपदा से जुडी भूमि का विनियमन भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेस की राशि करीब 1,380 करोड़ थी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनन विभाग को कुल 18,730.91 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसमें केवल सेस की राशि 7,487.91 करोड़ रुपये थी। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 11,848.15 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी, जिसमें सेस की राशि करीब 1,380 करोड़ रुपये थी।

झारखंड में महिलाओं हर माह मिलते हैं 2,500 रुपये महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही मंईयां योजना वर्तमान में राज्य सरकार की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना सीधे तौर पर 51 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करती है। मंईयां योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में क्रमशः 14,065.57 करोड़ रुपये और 13,363.35 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था।

ये प्रावधान बनेंगे कानून 1. अतिरिक्त कर पर पूर्ण रोक : राज्य सरकारें खनिज अधिकारों या खनिज-युक्त भूमि पर अपनी तरफ से कोई नया कर, उपकर या अन्य शुल्क नहीं लगा सकेंगी

2. केंद्रीय नियंत्रण : खनिज भूमि के संबंध में कोई भी कर या शुल्क केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों, सीमाओं और रॉयल्टी के आधार पर ही तय किया जा सकेगा

3. अतीत के बकाए होंगे अवैध : कानून लागू होने से पहले का ऐसा कोई भी कर या शुल्क, जो राज्यों द्वारा वसूल न किया गया हो, वह पूरी तरह से अवैध माना जाएगा