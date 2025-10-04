Jharkhand Congress releases list of newly appointed district presidents, see full list झारखंड में कांग्रेस के नव नियुक्त जिलाध्यक्षों की सूची जारी, जानिए किसे मिला कहां से मौका; देखें पूरी लिस्ट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand Congress releases list of newly appointed district presidents, see full list

झारखंड में कांग्रेस के नव नियुक्त जिलाध्यक्षों की सूची जारी, जानिए किसे मिला कहां से मौका; देखें पूरी लिस्ट

कांग्रेस ने ये नियुक्तियां संगठन सृजन अभियान के तहत की हैं। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में नियुक्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों ने पार्टी पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करते हुए विस्तृत समीक्षा कर नामों को फाइनल किया।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंडSat, 4 Oct 2025 11:16 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड में कांग्रेस के नव नियुक्त जिलाध्यक्षों की सूची जारी, जानिए किसे मिला कहां से मौका; देखें पूरी लिस्ट

कांग्रेस ने झारखंड में पार्टी के नए जिला अध्यक्षों को नियुक्त करते हुए उनकी सूची जारी कर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने झारखंड की जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत कर दिया है। ये नियुक्तियां संगठन सृजन अभियान के तहत की गई हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले में नियुक्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों ने पार्टी पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत समीक्षा की, विचार-विमर्श किया और अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन रिपोर्टों के प्रस्तुत होने के बाद, प्रत्येक पर्यवेक्षक के साथ-साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यक्तिगत चर्चा भी की गई।’

इस लिस्ट को जारी करते हुए झारखंड कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, 'सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी जिलाध्यक्षगण 'संगठन सर्वोपरी' के मंत्र के साथ जिलों के सांगठनिक कार्यों में मजबूती एवं कांग्रेसी विचारधारा को मजबूती से अंतिम व्यक्ति तक ले जायेंगे।'

उधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इरफान अंसारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा है कि आप सबके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त व सक्रिय बनेगा।'

नव नियुक्त जिला अध्यक्षों की सूची

1. बोकारो- जवाहर लाल मेहता

2. चतरा- चंद्रदेव गोपे

3. देवघर- मुकुल दास

4. धनबाद- संतोष कुमार सिंह

5. दुमका- स्टीफन मरांडी

6. पूर्वी सिंहभूम- परविंदर सिंह

7. गढ़वा- ई. ओबैदुल्लाह हक अंसारी

8. गिरिडीह- सतीश केडिया

9. गोड्डा- याह्या सिद्दीकी

10. गुमला- राजनील तिघा

11. हजारीबाग- जेपी पटेल

12. जामताड़ा- दीपिका बसरा

13. खूंटी- रवि मिश्रा

14. कोडरमा- प्रकाश रजक

15. लातेहार- कमेश्वर यादव

16. लोहरदगा- सुखैर भगत

17. पाकुड़- श्रीकमार सरकार

18. पलामू- बिमला कुमारी

19. रामगढ़- ममता देवी

20. रांची महानगर- कुमार राजा

21. रांची ग्रामीण- सोमनाथ मुंडा

22. साहिबगंज- बरकतउल्लाह खान

23. सरायकेला-खरसांवा- राज बागची

24. सिमडेगा- भूषण बारा

25. पश्चिमी सिंहभूम- रंजन बॉयपॉय