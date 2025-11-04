Hindustan Hindi News
झारखंड में पार्टी को मजबूत करेगी कांग्रेस, 25 नवंबर तक होगा जिला कमेटियों का गठन

Tue, 4 Nov 2025 07:33 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय रांची में आयोजित की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संगठन सृजन को गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केशव महतो कमलेश ने सभी जिला अध्यक्ष और जिला पर्यवेक्षक को निर्देश दिया कि 25 नवंबर तक जिला कांग्रेस कमेटियों का पुनर्गठन कर लिया जाए। सभी जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक हर माह की पांच तारीख को आयोजित की जाएगी।

प्रखंड कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक हर महीने की दो तारीख को होगी। जिला पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन 20 नवंबर तक किया जाएगा। नगर निकाय कमेटी के अध्यक्षों की घोषणा 10 नवंबर तक और नगर निकाय कमेटियों का गठन 30 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। प्रखंड स्तर के सभी बूथ-लेवल एजेंटों की अधिसूचना पांच दिसंबर तक जारी की जाएगी।

वहीं, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटियों का गठन 20 दिसंबर तक संपन्न कर लिया जाएगा। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर, डॉ प्रदीप कुमार बलमूचू, पूर्व मंत्री बादल समेत जिलाध्यक्ष व पर्यवेक्षक मुख्य रूप से उपस्थित थे।

पार्टी का ढांचा गांव-गांव तक मजबूत हो रहा : प्रसाद

कांग्रेस सह प्रभारी सीरी बेला प्रसाद ने कहा कि अब कांग्रेस के नेता गांवों तक जा रहे हैं। संगठन सृजन के माध्यम से पार्टी का ढांचा गांव-गांव तक मजबूत हो रहा है। हमें इसे और व्यापक बनाना है और सभी कांग्रेसजनों की सक्रिय भागीदारी से इस अभियान को सफल करना है। यह कार्यक्रम आने वाले दिनों में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर दूरगामी लाभ देगा।

संगठन को मजबूत करने का करे प्रयास : यादव

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि वे सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर एक मजबूत और एकजुट संगठन का निर्माण करें। जिन नेताओं ने जिला अध्यक्ष पद की चयन प्रक्रिया में भागीदारी की थी, उन्हें और उनके समर्थकों को भी संगठन में समुचित स्थान देना चाहिए, तभी संगठन सृजन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा।

