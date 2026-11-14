कांग्रेस नेता भूषण बाड़ा पर यौन शोषण के आरोप, नाबालिग पीड़िता के दादा बोले- ‘MLA को फंसाया जा रहा’
झारखंड में सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर एक नाबालिग ने शारीरिक शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के आवेदन पर शुक्रवार को धुर्वा थाने में विधायक, जोसिमा खाखा और एमा बाड़ा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।
झारखंड में सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर एक नाबालिग ने शारीरिक शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के आवेदन पर शुक्रवार को धुर्वा थाने में विधायक, जोसिमा खाखा और एमा बाड़ा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस बीच, पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़िता के दादा ने सिमडेगा के पाकरटांड़ थाने में दो लोगों दिलीप तिर्की और अभिषेक भारती पर पोती को अगवा कर और डरा-धमका कर विधायक के खिलाफ गलत एवं भ्रामक बयान दिलवाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है।
इससे पहले पीड़िता ने रांची के धुर्वा थाने में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उसे स्कूल में दाखिले का झांसा देकर रांची में विधायक के आवास पर बुलाया गया था। यहां उससे घरेलू काम लिया जाता था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि यहीं रहने के दौरान बीते पांच अगस्त को मारपीट के बाद विधायक ने उसके साथ गलत किया। साथ ही यह बात किसी को बताने पर जान से मरवाने की धमकी भी दी।
अगले दिन वह जोसिमा खाखा के साथ सिमडेगा स्थित गांव लौट गई। इधर, विधायक भूषण बाड़ा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह झूठा, निराधार और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होने पर सच सामने आ जाएगा।
इधर, विधायक भूषण बाड़ा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा, निराधार और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। मामले में निष्पक्ष जांच होने पर सच सामने आएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके परिवार के खिलाफ फर्जी और अनर्गल बातें की जा रही हैं। ऐसी हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
इस बीच, लड़की के दादा ने पाकरटांड़ थाने में दिलीप तिर्की व अभिषेक भारती नामक दो लोगों के खिलाफ अपनी पोती को अगवा करने और विधायक के खिलाफ जबरन बयान दिलाने के आरोप में एफआईआर कराई है। किशोरी के दादा ने आरोप लगाया है कि दिलीप और अभिषेक ने उनकी पोती को अगवा कर लिया था। इसके बाद उसे डरा-धमकाकर और दबाव बनाकर सिमडेगा विधायक के खिलाफ गलत बातें बोलने तथा झूठे आरोपों के संबंध में गवाही देने के लिए विवश किया गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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