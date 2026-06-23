झारखंड में कॉलेजों के शिक्षकों की योग्यता की होगी जांच, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
कॉलेज के शिक्षकों की क्वालिफिकेशन की जांच के संबंध में राज्यपाल सचिवालय ने सभी कुलपतियों को पत्र जारी किया है और निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए।
झारखंड के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के तहच चलने वाले एफिलिएटेड कॉलेजों में शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की व्यापक जांच की जाएगी। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय ने सभी कुलपतियों को पत्र जारी कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
राज्यपाल सचिवालय के अवर सचिव संजय कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न संबद्ध कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर लगातार शिकायतें राज्यपाल सचिवालय को प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल-सह-कुलाधिपति ने सभी विश्वविद्यालयों को अपने अधीन संबद्ध कॉलेजों की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
सिर्फ योग्यता नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया की भी जांच
निर्देश के अनुसार, विश्वविद्यालयों को प्रत्येक संबद्ध कॉलेज के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों से संबंधित जानकारी दिए गए प्रारूप में उपलब्ध करानी होगी। लोक भवन ने साफ किया है कि यह समीक्षा सिर्फ शैक्षणिक योग्यता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया और अन्य संबंधित पहलुओं की भी समीक्षा की जाएगी। विश्वविद्यालयों को निर्धारित प्रारूप में सभी सूचनाएं संकलित कर 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है।
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) और जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय को छोड़ रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय- हजारीबाग, कोल्हान विश्वविद्यालय-चाईबासा, सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय- दुमका, नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय- मेदिनीनगर के अधीन संबद्धता प्राप्त कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इस समीक्षा के बाद संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति, योग्यता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की असल स्थिति सामने आ सकेगी और आवश्यक होने पर आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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