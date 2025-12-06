Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand coldwave alert in 18 districts palamu coldest
झारखंड में कड़ाके की ठंड, गुमला सबसे ठंडा, 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

झारखंड में कड़ाके की ठंड, गुमला सबसे ठंडा, 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

संक्षेप:

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

Dec 06, 2025 12:49 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड इस समय शीतलहर की चपेट में है। राज्य के कई जिलों में तापमान अचानक नीचे गिरने के बाद कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। सबसे अधिक असर पलामू, कोल्हान और मध्य झारखंड के हिस्सों में देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 18 से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रांची, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, चतरा और लातेहार में सुबह और रात की ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। कांके में तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड है। देर रात से सुबह तक शीतलहर का असर बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में कोहरे के कारण सुबह यातायात पर हल्का प्रभाव पड़ा है।

गुमला में अभी भी न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। खूंटी में 7.3, हजारीबाग में 7.1, डाल्टनगंज में 8.3 डिग्री दर्ज हुआ। रांची में 10.2, लोहरदगा और लातेहार में 9.0, बोकारो में 9.2, गोड्डा में 9.9, जमशेदपुर में 11 और चाईबासा में 11.8 डिग्री तापमान रहा। पाकुड़ 12 डिग्री के साथ अपेक्षाकृत गर्म रहा। कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में सुबह की ठंड तीखी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर के दौर को कुछ दिनों तक जारी रहने का अनुमान जताया है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले तीन दिनों तक शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहेगी। सुबह आसमान साफ रहेगा लेकिन उत्तर-पश्चिम से चल रही ठंडी हवाएं तापमान में गिरावट बनाए रखेंगी। दिन में हल्की धूप निकलेगी, मगर तेज सर्द हवा राहत नहीं देगी। रात में कोहरा और पाला गिरने की संभावना है। 7 दिसंबर की रात के बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड बरकरार रहेगी। 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। गर्म कपड़े पहनें, घर से कम निकलें और गर्माहट बनाए रखें।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Weather News Jharkhand Weather
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।