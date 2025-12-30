Hindustan Hindi News
झारखंड में कड़ाके की ठंड, मैकलुस्कीगंज 0.9° पर जमा; 12 जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट

संक्षेप:

झारखंड के मैकलुस्कीगंज में पारा 0.9 डिग्री तक गिरने से राज्य में भीषण कनकनी जारी है; कोहरे के कारण रांची एयरपोर्ट पर 4 उड़ानें रद्द हुई हैं और मौसम विभाग ने 12 जिलों में धुंध का यलो अलर्ट जारी किया है

Dec 30, 2025 08:37 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, रांची
रांची समेत झारखंड के अधिकांश हिस्सों में सोमवार को भी लोगों को कनकनी से राहत नहीं मिली। कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रही। रांची जिले के मैकलुस्कीगंज का न्यूनतम पारा राज्य में सबसे कम 0.9 डिग्री दर्ज किया गया। यह स्थिति वहां के गोर्डन गेस्ट हाउस के बॉबी गोर्डन में लगे यंत्र से मापा गया। वहीं कांके का 2.5 डिग्री और रांची शहर का 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री, खूंटी का 5 और गुमला का 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

आज कहां कैसा रहेगा मौसम?

मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, अगले 24 घंटे के बाद रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में सुबह के दौरान मध्य दर्जे का कुहासा कायम रहेगा। हालांकि बुधवार से अगले तीन दिन न्यूनतम तापमान में ऊपर चढ़ने से ठंड से थोड़ी राहत का अनुमान है। इस दौरान शीतलहर में कमी आएगी। हालांकि, बुधवार और गुरुवार के लिए 12 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा व साहिबगंज में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। रांची, रामगढ़, खूंटी, गुमला और सिमडेगा जिलों में सुबह के दौरान कनकनी कायम रह सकती है, सूरज चढ़ने के साथ इसमें थोड़ी कमी आ सकती है।

रांची एयरपोर्ट से चार विमान रद्द, छह देर से पहुंचे

कुहासे के कारण सोमवार को भी रांची एयरपोर्ट से इंडिगो के चार विमान रद्द रहे। इनमें दो विमान सेवा कोलकाता-रांची, एक विमान दिल्ली-रांची और एक पटना-रांची विमान शामिल है। वहीं, छह विमान एक से 3 घंटे तक विलंब से रांची आए-गए। इन विमानों में सुबह में कोलकाता-रांची, पुणे-रांची, बेंगलुरु-रांची, मुंबई-रांची समेत दिल्ली-रांची की दो विमान शामिल हैं।

धनबाद में तीन डिग्री तापमान बढ़ा, फिर भी राहत नहीं

धनबाद में बीते 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पर पहुंच गया है। तापमान में बढ़ोतरी के बाद भी ठंड से राहत नहीं मिली है। दिन में सर्द हवाएं कंपकंपा रही हैं तो शाम में ठिठुरन बढ़ रही है। रात चढ़ने के साथ कनकनी बढ़ रही है। सोमवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

