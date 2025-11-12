Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand cold wave for 2 days in western districts due to snowy winds
झारखंड में 2 दिन चलेगी शीतलहर, किस इलाके में होगा सबसे ज्यादा असर; IMD ने बताया

संक्षेप: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने झारखंड में दो दिनों तक शीतलहर चलेगी। इस दौरान तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलेगी।

Wed, 12 Nov 2025 06:57 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रांची सहित झारखंड में ठंड और कनकनी बरकरार है। राज्य में पिछले 24 घंटे में तापमान में गिरावट और बर्फीली हवा परेशान किए हुए। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के पश्चिमी भाग में कहीं-कहीं शीतलहर से अगले दो दिन तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मंगलवार को राज्य में सबसे कम तापमान गुमला का 8.5 डिग्री रहा। राज्य के तीन जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटे झारखंड का मौसम कैसा रहेगा।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रांची और इसके आसपास के जिलों में भी ठंड की स्थिति बनी हुई है। रांची का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटे में करीब 2.5 नीचे जाकर 11.8 डिग्री हो गया गया। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम चल रहा है। वहीं, लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री और खूंटी का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा संताल परगना और कोल्हान के जिलों में भी न्यूनतम तापमान में कमी आयी है। पूर्वी सिंहभूम में 15.1 डिग्री न्यूनतम दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा है।

शहरों का पारा

गुमला 8.5 न्यू.

लोहरदगा 8.6 न्यू.

खूंटी 9.7 न्यू.

मेदिनीनगर 10.1 न्यू.

लातेहार 10.2 न्यू.

हजारीबाग 10.5 न्यू.

बोकारो 11.6 न्यू.

रांची 11.8 न्यू.

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
