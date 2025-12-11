Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
झारखंड में हाड़ कंपाने वाली ठंड, शीतलहर का अलर्ट; IMD ने क्या बताया

झारखंड में हाड़ कंपाने वाली ठंड, शीतलहर का अलर्ट; IMD ने क्या बताया

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रांची और आसपास के जिलों में अभी आनेवाले दिनों में ठंड की स्थिति बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।

Dec 11, 2025 07:34 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजधानी रांची और आसपास के जिलों में अभी आनेवाले दिनों में ठंड की स्थिति बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। इस दौरान कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। 13 दिसंबर से राजधानी समेत पूरे राज्य में कुहासा का प्रकोप बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। इसका प्रभाव सुबह से लेकर दिन के 11 बजे तक रह सकता है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

मौसम विभाग रांची के अनुसार राज्य में सर्द हवा का प्रवाह निरंतर जारी है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कनकनी बढ़ गयी है। राजधानी का न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान दो डिग्री की कमी आयी। रांची का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री और अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री रहा। यहां का न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य औसत से करीब 2.6 डिग्री कम है। अन्य जिलों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य औसत से पीछे चल रहा है। पूरे प्रदेश में गुमला सबसे सर्द जिला रहा। यहां न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री दर्ज किया गया। खूंटी 4.1 डिग्री, जबिक मेदिनीनगर का तापमान 6.7 डिग्री और लोहरदगा में 7.4 डिग्री रहा। वहीं चाईबासा का अधिकतम राज्य में सर्वाधिक 29.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 13 दिसंबर से राज्य में सुबह के दौरान कुहासा घना होने का पूर्वानुमान है।

मैकलुस्कीगंज 5.5 और कांके 4.4 डिग्री पर पहुंचा

कांके क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम काफी ठंडा रहा। यहां मंगलवार को न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 10 दिसंबर को 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की गति 4.2 किमी प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई। मैकलुस्कीगंज में बुधवार की सुबह न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री पर पहुंच गया। गोर्डन गेस्ट हाउस में बॉबी गोर्डन ने अपने घर में लगे तापमान यंत्र में मापा।

