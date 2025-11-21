Hindustan Hindi News
कोयला चोरी में ED का ऐक्शन, झारखंड में 18 जगहों पर छापेमारी; क्या थी वजह

झारखंड में ED ने बड़ा ऐक्शन लिया है। ईडी की रांची जोनल ऑफिस ने प्रदेशभर में 18 जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने यह छापेमारी कोयला चोरी और स्मगलिंग के कई बड़े मामलों में की है।

Fri, 21 Nov 2025 10:30 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड में ईडी ने बड़ा ऐक्शन लिया है। ईडी की रांची जोनल ऑफिस ने प्रदेशभर में 18 जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने यह छापेमारी कोयला चोरी और स्मगलिंग के कई बड़े मामलों में की है। इसमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल का नाम शामिल हैं। प्रदेशभर में कोयला चोरी से सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अनिल गोयल, संजय उद्योग, एल बी सिंह और अमर मंडल के नाम वाली संस्थाओं के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में बड़े पैमाने पर कोयला चोरी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में कोयले के कथित अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की जांच के तहत दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में लगभग 24 परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

