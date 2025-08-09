Jharkhand CM recalls his father Shibu Soren contributions on World Tribal Day बाबा आज सशरीर साथ नहीं..;विश्व आदिवासी दिवस पर CM सोरेन को आई पिता की याद, लिखी भावुक पोस्ट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand CM recalls his father Shibu Soren contributions on World Tribal Day

बाबा आज सशरीर साथ नहीं..;विश्व आदिवासी दिवस पर CM सोरेन को आई पिता की याद, लिखी भावुक पोस्ट

हेमंत सोरेन ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य भर में होना वाला कार्यक्रम बाबा का प्रिय रहा। क्योंकि यह अवसर आदिवासी समाज की समृद्ध सभ्यता और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम रहा है, आदिवासी समाज की प्रतिभा को वैश्विक मंच देने का अवसर बना है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंडSat, 9 Aug 2025 02:49 PM
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी और इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने दिवंगत पिता शिबू सोरेन को याद करते हुए आदिवासियों के उत्थान के लिए किए उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर उन्होंने अपने वीर पुरखों को नमन करते हुए संकल्प लिया कि वह उनके दिखाए मार्ग पर चलकर झारखण्ड और देश में आदिवासी अस्मिता की मशाल को और ऊंचा करेंगे।

'मेरे बाबा सशरीर साथ नहीं…'

विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सीएम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए अपनी भावनाएं बताईं। जिसमें उन्होंने लिखा, 'आज विश्व आदिवासी दिवस है, पर मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु, मेरे बाबा सशरीर साथ नहीं हैं, मगर उनका संघर्ष, उनके विचार, उनके आदर्श हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। वह न केवल मेरे पिता थे, बल्कि समस्त आदिवासी समाज समेत झारखण्ड की आत्मा, संघर्ष के प्रतीक और जल-जंगल-जमीन के सबसे मुखर रक्षक भी थे।'

'आदिवासी समाज ने सिखाया प्रकृति से सामंजस्य बनाना'

आगे उन्होंने लिखा, 'यह आदिवासी समाज ही है जिसने मानवजाति को प्रकृति के साथ सांमजस्य बनाकर खुशहाल जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। आदिवासी समाज का जीवन-दर्शन प्रकृति से ही शुरू और प्रकृति पर ही खत्म होता है। मगर सदियों से खुद आदिवासी तथा शोषित-वंचित समाज हाशिये पर खड़े रहने को मजबूर रहा। बाबा ने इसी स्थिति को बदलने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था।'

'बाबा को बेहद प्रिय था आदिवासी दिवस पर होने वाला कार्यक्रम'

हेमंत सोरेन ने आगे कहा, 'विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य भर में होना वाला कार्यक्रम उनका प्रिय रहा। क्योंकि यह अवसर आदिवासी समाज की समृद्ध सभ्यता और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम रहा है, आदिवासी समाज की प्रतिभा को वैश्विक मंच देने का अवसर बना है।'

‘आदिवासी अस्मिता की मशाल को और ऊंचा करूंगा’

सीएम ने आगे कहा, ‘आज पूरा विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मैं बाबा दिशोम गुरु सहित हमारे सभी वीर पुरुखों को नमन करता हूँ, जिन्होंने संघर्ष और शहादत देकर हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे अधिकारों की रक्षा की। विश्व आदिवासी दिवस पर मैं नमन करता हूं अपने वीर पुरखों को, और संकल्प लेता हूं कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर झारखण्ड और देश में आदिवासी अस्मिता की मशाल को और ऊंचा करूंगा।’

अपनी पोस्ट की अंत में हेमंत सोरेन ने लिखा, 'झारखण्ड के वीर अमर रहें! देश के समस्त वीर आदिवासी योद्धा अमर रहें! जय जोहार, जय आदिवासियत, जय झारखण्ड!'

बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का निधन सोमवार को 81 वर्ष की आयु में दिल्ली के एक अस्पताल में हो गया था। जिसकी वजह से इस दिन राज्य भर में मनाया जाने वाला आदिवासी महोत्सव इस साल सादगी से मनाया जा रहा है।