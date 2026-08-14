खनन बिल पर CM हेमंत सोरेन की चेतावनी, बोले- वापस लें नहीं तो सबसे बड़ा आंदोलन
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के खनन बिल को काला कानून बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्र ने यदि यह कानून वापस नहीं लिया तो झारखंड में सबसे बड़ा आंदोलन होगा। सीएम ने झामुमो के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी को एक बार फिर संघर्ष के लिए कमर कसनी होगी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ झामुमो को निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। सीएम ने गुरुवार को झामुमो के मंत्री, सांसद, विधायक, जिलों के पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। साथ ही चेतावनी दी कि केंद्र ने यदि काला कानून वापस नहीं लिया तो झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा।
झामुमो अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवाद के जरिए कहा कि पार्टी को एक बार फिर 1980 के दशक के संघर्ष के लिए कमर कसनी होगी। उन्होंने कहा कि खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी? उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा और राज्यसभा में जल्दबाजी में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक पारित कराकर केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ-पैर काटने का काम किया है। यह बिल झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय है। राज्य के विकास और भविष्य पर बड़ा कुठाराघात है। झारखंड यह सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा।
गांव से लेकर विरोध होगा
सीएम ने झामुमो संगठन को गांव से लेकर शहर तक आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए कहा। कहा कि प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक शहर में इस कानून का कड़ा विरोध किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं चेती, और झारखंड तथा झारखंडियों को उसका हक-अधिकार वापस नहीं किया गया तो झारखंड निर्णायक और ऐतिहासिक निर्णयों को लेने से पीछे भी नहीं हटेगा।
मुर्मू, मोदी और राहुल को पत्र लिखा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा है। तीनों को लिखे अलग-अलग पत्रों में मुख्यमंत्री ने विधेयक के प्रावधानों, खासकर झारखंड एवं राज्यों की खनिज-धारक भूमि पर कर या उपकर लगाने की शक्ति सीमित किए जाने को लेकर चिंता जताई है। तीनों पत्रों का मूल मुद्दा एक ही है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीनों संवैधानिक पदों से अलग-अलग तरह की अपेक्षा की है। प्रधानमंत्री से उन्होंने विधेयक पर पुनर्विचार और उसे मौजूदा स्वरूप में आगे नहीं बढ़ाने की मांग की है। राष्ट्रपति से संवैधानिक, संघीय, वित्तीय और सामाजिक प्रभावों को देखते हुए उपलब्ध संवैधानिक विकल्पों पर विचार करने का आग्रह किया है। वहीं राहुल गांधी से उन्होंने राजनीतिक समर्थन, विपक्षी मंचों पर मुद्दा उठाने और केंद्र के साथ संवाद के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में हेमंत ने उनके झारखंड से पुराने जुड़ाव का उल्लेख किया है।
सेस बंद होने से योजनाएं प्रभावित होंगी
सीएम ने कहा कि हमारी चिंता खनिज क्षेत्र से मिलने वाला राजस्व और उसके जरिए सामाजिक योजनाओं को चलाने की व्यवस्था है। इस कानून से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर गंभीर असर पड़ सकता है। मंईयां योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा व स्वास्थ्य समेत कई योजनाएं प्रभावित होने के कगार पर आ जाएंगी।
झामुमो इसका पुरजोर विरोध करता है। मंईयां सम्मान योजना के तहत 51 लाख से अधिक प्रति महिला लाभुकों को हर माह 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं। योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14,065.57 करोड़ रुपये और 2026-27 में 13,363.35 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। सेस पर रोक से इनपर दबाव बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।