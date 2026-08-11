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इनमें कोई रस नहीं हमें ऐसी गलतफहमी थी, दूर हो गई; हेमंत सोरेन ने किसे बताया पैरासाइट?

By Krishna Bihari Singh
भाषा, रांची
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा के अंदर नोट लहराए जाने को लेकर भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों के लहराए नोट ही उनके अस्तित्व का आधार हैं।

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को BJP पर जोरदार हमला बोला।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विपक्षी भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा के अंदर भाजपा के विधायकों द्वारा लहराए गए करेंसी नोट ही उनके अस्तित्व का आधार हैं। विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि हमें लगा कि विपक्ष के जो लोग हैं उनमें कोई रस बचा नहीं है। हमें ऐसी गलतफहमी थी लेकिन वह दूर हो गई। लेकिन कभी-कभी ये छिपकर बैठे रहते हैं और अलग-अलग सोर्स से खुद को जीवित रखते हैं। जैसे की पैरासाइट करते हैं। आज ये लोग छात्रों की आड़ लेकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं।

इनमें थोड़ा रस बचा है, लेकिन खाली हाथ लौटेंगे

हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि मुझे लगता है कि अभी इनमें थोड़ा बहुत रस बचा है। यह रस भी अगले कुछ समय में खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा विश्वास है। सीएम सोरेन ने कहा कि काफी दिनों से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था लेकिन अब ये लोग एक ऐसे मुद्दे पर चले हैं जहां फिर से इनको खाली हाथ ही लौटना होगा।

इन्होंने ही बुना मकड़जाल

हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि मौजूदा मकड़जाल इनके द्वारा ही बुना गया है। सरकार ने परीक्षाओं को लेकर जो भी निर्णय लिए हैं उससे सरकार की मंशा साफ हो गई है। सरकार अपने काम को अंजाम तक ना पहुंचा पाए उसे रोकने के लिए ये लोग विपक्ष की ताकत का गलत इस्तेमाल करने में जुटे हैं। ये हल्ला करते रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे।

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विधानसभा में नोटों की गड्डियां लहराईं

हेमंत सोरेन का यह बयान भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच आई है। भाजपा विधायकों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को नौकरी के बदले पैसे लेने के मामले से जोड़ा और विधानसभा में नोटों की गड्डियां लहराईं।

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ये नोट ही इनका राजनीतिक आधार

हेमंत सोरेन ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि हमने विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए हरसंभव कोशिश की लेकिन विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते बाधा डाली। भाजपा विधायकों ने विधानसभा के अंदर करेंसी नोट लहराए लेकिन नोट उनके अस्तित्व और उनकी राजनीति का आधार हैं। आप जानते हैं कि गरीबों और युवाओं की जेब से किस तरह पैसा निकाला जा रहा है।

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अनिश्चित काल के लिए स्थगित की विधानसभा

विधानसभा की कार्यवाही 12 अगस्त के निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने सदन के बाहर आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियों के कारण छात्रों को नौकरी गंवानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ही छोटे, मध्यम और बड़े प्रतिष्ठान बंद हो रहे हैं। भाजपा की पिछली सरकारों के दौरान झारखंड में अन्य राज्यों के लोगों को रोजगार मिला जबकि अब चयनित उम्मीदवारों में से 75-100 फीसदी स्थानीय लोग हैं।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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