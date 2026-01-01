पुलिस ने बरसाईं थीं गोलियां, अब होगा सम्मान; कमेटी करेगी खारसावां शहीदों के परिवार की पहचान

Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand CM hemant soren said committee to be formed to identify families of Kharswan tribal martyrs
संक्षेप:

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खारसावां के आदिवासी शहीदों के परिवारों और उनसे जुड़े लोगों की पहचान करने के लिए जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा। सोरेन ने उन आदिवासी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की जो 1948 में इसी दिन पुलिस गोलीबारी में शहीद हो गए थे।

Jan 01, 2026 03:36 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, सरायकेला
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि खारसावां के आदिवासी शहीदों के परिवारों को भी गुआ पुलिस गोलीबारी कांड के शहीदों की तरह सम्मान दिया जाएगा। कहा कि शहीदों के परिवारों और उनसे जुड़े लोगों की पहचान करने के लिए जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा।

सोरेन ने 1948 में इसी दिन पुलिस गोलीबारी में शहीद हुए उन आदिवासी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की जो शहीद सरायकेला-खारसावां जिले के ओडिशा में विलय का विरोध कर रहे थे और अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे।

1948 में नव वर्ष के दिन सैकड़ों आदिवासी सेराइकेला-खरसावां जिले के ओडिशा में विलय के विरोध में और अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए एक अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग को लेकर खरसावां हाट मैदान में एकत्र हुए थे। उसी दौरान पुलिस ने उन पर गोली चला दी थी।

पत्रकारों से बात करते हुए सोरेन ने कहा कि शहीदों के परिवारों और उनसे जुड़े लोगों की पहचान के लिए जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा। सोरेन ने कहा कि शहीदों के परिवारों को ठीक उसी तरह सम्मानित किया जाएगा जैसे 8 सितंबर 1980 को हुए गुआ गोलीबारी कांड में शहीद हुए शहीदों के परिवारों को गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी योद्धाओं ने आदिवासी समुदाय के अधिकारों, उनके जल, जंगल और जमीन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आदिवासी समुदाय को उन पर गर्व है। सोरेन ने कहा कि पूरे राज्य से लोग शहीद स्थल पर आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं, जिन्होंने आदिवासियों के हित के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

सोरेन ने कहा कि आदिवासी शहीदों को न तो भुलाया जा सकता है और न ही उनकी स्मृति कभी मिटाई जा सकती है। आज आदिवासी उन्हीं के बलिदान के कारण जीवित हैं। साल के अधिकांश समय बंद रहने वाले शहीद स्थल के बारे में पूछे जाने पर सोरेन ने कहा कि इसे यादगार बनाने के लिए इसका विकास किया जाएगा। वर्तमान में स्थल पर निर्माण कार्य चल रहा है। हम इसे जल्द ही जनता के लिए खोल देंगे। हम नहीं चाहते थे कि इस स्थल का दुरुपयोग हो।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
