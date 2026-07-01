हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा ऐक्शन, हटाए गए 2 जिलों के SP; क्या थी वजह
जमशेदपुर में हिमांशू हत्याकांड पर हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा ऐक्शन लिया है। अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार ने दो जिलों के एसपी को हटा दिया है। इसमें जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडेय और सरायकेला-खसरावां के एसपी एसपी निधि द्विवेद पर ऐक्शन लिया गया है।
जमशेदपुर में सोमवार देर रात हुई हत्या के अगले दिन पुलिस महकमे में मंगलवार देर रात बड़ी कार्रवाई की गई। विधि-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाने में लापरवाही के कारण जमशेदपुर (पू, सिंहभूम) के एसएसपी पीयूष पांडेय और सरायकेला-खरसावां के एसपी निधि द्विवेदी को मंगलवार देर रात तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस कार्रवाई की जानकारी दी। बता दें कि सोमवार देर रात जमशेदपुर के बिष्टूपुर में पुलिस की मौजूदगी में करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद जमकर बवाल हुआ था। इस घटना को लेकर पुलिस के प्रति भी लोगों में काफी आक्रोश है।
मुख्यमत्री ने एक्स पर किए गए पोस्ट में दोनों जिलों के एसपी के हटाये जाने की जानकारी देने के साथ ही कहा है कि चाईबासा के आयुक्त एवं रांची के एडीजी मनोज कौशिक को क्षेत्र में लगातार कैंप कर स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, डीआईजी कोल्हान अनुरंजन किस्पोट्टा को जमशेदपुर में रहकर कानून-व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हिमांशु हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी को एसआईटी गठित
बिष्टूपुर के डीडी बार एंड कैफे के बाहर चाकूबाजी से हिमांशु सिंह की मौत के बाद मंगलवार को भी हंगामा हुआ। मामले में सीएम ने डीजीपी को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। उसके बाद सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक जमशेदपुर पहुंचे। इधर, पुलिस ने मंगलवार को तीन और युवकों को गिरफ्तार किया है और आठ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा अब भी फरार है। मामले में सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। परिजनों ने साफ कर दिया है कि जबतक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तबतक वे हिमांशु का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। शव टीएमएच के शीत गृह में रखा गया है।
इस मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे। इस बीच लापरवाही बरतने के अरोप में बिष्टूपुर के थानेदार को भी निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने प्रेस कांफ्रेंस कर घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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