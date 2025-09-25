झारखंड में 160 हेल्थ अफसरों और प्रोफेसरों को ज्वाइनिंग लेटर, CM हेमंत सोरेन का क्या अनुरोध

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को 160 स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में 54 सहायक प्रोफेसरों, 13 दंत चिकित्सा अधिकारियों, 38 विशेषज्ञ डॉक्टरों और 55 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को 160 स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में 54 सहायक प्रोफेसरों, 13 दंत चिकित्सा अधिकारियों, 38 विशेषज्ञ डॉक्टरों और 55 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर सीएम सोरेन ने कहा कि डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। मैं डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों से राज्य के गरीबों की सेवा करने की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध करता हूं।

उन्होंने कहा कि नवनियुक्त डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएगा। सोरेन ने कहा कि मैं स्वास्थ्य विभाग से चरणबद्ध मूल्यांकन करने और स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के बावजूद स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

सीएम ने कहा कि मोबाइल फोन के ज्यादा उपयोग से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण भी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। हम स्वयं समस्याएं पैदा कर रहे हैं और हमें ही समाधान भी ढूंढने होंगे।

शहरों में बढ़ते सिजेरियन प्रसव की आलोचना करते हुए सोरेन ने कहा कि सिजेरियन प्रसव महिलाओं में कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रहे हैं। गांवों में ऐसे प्रसव कम होते हैं। गांव की महिलाओं को देखिए, कई कमियों के बावजूद वे बेहतर स्थिति में हैं। विदेशों में सिजेरियन प्रसव को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।