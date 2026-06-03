केंद्र सरकार दे 6500 करोड़, CM हेमंत सोरेन ने की मांग; बताया- कहां करेंगे खर्च
जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के तहत राज्य सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समारोह में ऑनलाइन तरीके से जुड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2019-20 से जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों का उल्लेख किया।
जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के तहत राज्य सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समारोह में ऑनलाइन तरीके से जुड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2019-20 से जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों का उल्लेख किया। साथ ही केंद्र सरकार से लगभग 6,500 करोड़ की लंबित सहायता राशि की भी मांग की। उन्होंने रुकी योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की संस्थाओं से समय पर एनओसी देने में सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक गांव में जल सहिया तैनात की है। उन्हें 2,500 प्रतिमाह की सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से समुचित सहयोग की अपेक्षा की। इससे पहले एमओयू समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने की। मौके पर झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, केंद्रीय राज्य मंत्री वी. सोमन्ना, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के एमडी सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
एमओयू के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड के लिए विशेष रूप से 2,500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। राज्य को जेजेएम 2.0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसी निर्देशों के अनुसार धनराशि जारी कराने का अनुरोध किया गया।
सीएम ने किया रेखांकित
● वर्ष 2019-20 से जेजेएम के तहत राज्य में ₹24,635 करोड़ की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा।
● मल्टी विलेज स्कीम और सिंगल विलेज स्कीम पर विशेष जोर दिया गया है।
● 2024-25 और 2025-26 में केंद्र से धनराशि जारी नहीं हुई। स्वीकृत केन्द्रांश शीघ्र जारी करें।
● 55% परियोजनाएं पूर्ण। पूर्ण कार्यों के लिए केंद्र द्वारा केवल 46% अनुदान ही उपलब्ध कराया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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