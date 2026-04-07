आवाज दबाने की कोशिश, चॉपर उड़ने नहीं दिया; झारखंड के CM हेमंत सोरेन का आरोप
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार चुनावी रैली-जनसभाएं कर रहे हैं। उन्होंने असम में सत्ता के दुरुपयोग पर दुख जताते हुए कहा कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उनके हेलीकॉप्टर (चॉपर) को उड़ने नहीं दिया गया।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार चुनावी रैली-जनसभाएं कर रहे हैं। सोमवार को चाबुआ-लाहोवाल सीट से पार्टी प्रत्याशी भूबेन मुरारी के समर्थन में आयोजित जनसभा को ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने असम में सत्ता के दुरुपयोग पर दुख जताते हुए कहा कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उनके हेलीकॉप्टर (चॉपर) को उड़ने नहीं दिया गया।
हेमंत ने कहा, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के कारण उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का सुनियोजित प्रयास है। ये लोग वोट चोरी और राजनीतिक दल के प्रचार-प्रसार में बाधा डालते हैं, पर ऐसी बाधाएं झामुमो के हक-सम्मान की लड़ाई को कमजोर नहीं कर सकतीं।
पूरा आदिवासी समाज एकजुट हो
हेमंत सोरेन ने कहा कि आप बहकावे में न आएं और अपनी सामूहिक शक्ति को पहचानते हुए एकजुट हों। पूरा समाज एकसाथ होकर अधिकारों की मांग करेगा तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तभी इस क्षेत्र के श्रमिकों व आदिवासियों के सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकेगी। इससे पहले रविवार को भी मुख्यमंत्री की पत्नी और गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को भी लैडिंग की अनुमति नहीं दी गई है। यही कारण है कि उन्हें मोबाइल से सभा को संबोधित किया था।
रोज 500 रुपये मजदूरी मिलना श्रमिकों का हक
मुख्यमंत्री ने चाय बागान क्षेत्रों की दयनीय स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि झामुमो ने इन क्षेत्रों को इसलिए चुना है, क्योंकि यहां के मजदूर और आदिवासी वर्षों से उपेक्षा का शिकार हैं। आज के समय में चाय बागान श्रमिकों को प्रतिदिन कम से कम 500 रुपये की न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। सीएम ने आदिवासी को अब तक एसटी दर्जा न मिलने पर भी सवाल उठाए और इसे व्यवस्था की एक बड़ी विफलता बताई।
मुझे मेरे भाइयों और बहनों से मिलने से रोका गया
हेमंत ने कहा, मेरे भाइयों-बहनों से मिलने से भी मुझे रोका गया, लेकिन विरोधियों का ऐसा षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होगा। सत्ता के घमंड में चूर होकर लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ताकि सच्चाई जनता तक न पहुंचे। प्रचार रोकना, रास्ता रोकना यही इनकी कुनीति है,पर हमारा संघर्ष झुकने वाला व रुकने वाला नहीं है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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