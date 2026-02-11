झारखंड में मतदान से पहले ही 41 वार्डों में हो गया विजेता का फैसला, 3 वार्ड में एक भी प्रत्याशी नहीं
राज्य में 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 27 फरवरी को होगी। इन चुनावों में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में 48 महापौर या अध्यक्ष पदों और 1,087 वार्ड पार्षदों के पदों के लिए मतदान होना है।
झारखंड में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों से पहले 41 वार्ड पार्षदों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, जबकि तीन वार्डों में एक भी नामांकन जमा नहीं होने के कारण ये वार्ड खाली रह गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, '41 वार्डों में केवल एक-एक नामांकन पत्र दाखिल होने के कारण संबंधित पार्षद पद के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए, वहीं कोडरमा जिले में डोमचांच नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 5 और 11 तथा जमशेदपुर में मानगो नगर निगम के वार्ड क्रमांक 22 से कोई नामांकन प्राप्त नहीं होने से ये सीटें खाली रह गईं।'
उन्होंने बताया कि राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 27 फरवरी को की जाएगी। इन चुनावों में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में 48 महापौर या अध्यक्ष पदों और 1,087 वार्ड पार्षदों के पदों के लिए मतदान होना है।
इन चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चली, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 6 फरवरी थी। राधे श्याम प्रसाद ने बताया कि इन चुनावों में महापौर/अध्यक्ष पद के लिए 235 महिलाओं सहित कुल 562 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं, वार्ड पार्षद पद के लिए 2,727 महिलाओं समेत कुल 5,569 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आयोग के अनुसार इन चुनावों में 43.33 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 21.26 लाख महिला मतदाता हैं।
बता दें कि राज्य में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न पर नहीं लड़े जाते हैं, हालांकि उम्मीदवारों को विभिन्न दलों का समर्थन प्राप्त होता है। चुनाव के लिए कुल 4,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 896 केंद्रों को अतिसंवेदनशील और 2,445 को संवेदनशील घोषित किया गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
