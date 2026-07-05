ट्रेजरी घोटाले में CID ने दाखिल की चार्जशीट, बोकारो में 4 और हजारीबाग में 6 को बनाया आरोपी
हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी गबन कांड में सीआईडी ने जांच पूरी करते हुए दोनों मामलों में अलग-अलग चार्जशीट विशेष अदालत में दाखिल कर दी है। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत में दाखिल चार्जशीट में हजारीबाग ट्रेजरी मामले में छह और बोकारो ट्रेजरी मामले में चार आरोपियों को अभियुक्त बनाया गया है।
झारखंड के बहुचर्चित हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी गबन कांड में सीआईडी ने जांच पूरी करते हुए दोनों मामलों में अलग-अलग चार्जशीट विशेष अदालत में दाखिल कर दी है। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत में दाखिल चार्जशीट में हजारीबाग ट्रेजरी मामले में छह और बोकारो ट्रेजरी मामले में चार आरोपियों को अभियुक्त बनाया गया है। दोनों मामले में सीआईडी ने भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र, सरकारी धन के गबन तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है। मामले में आरोपी जेल में है। अब विशेष अदालत चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद आगे की न्यायिक कार्रवाई करेगी।
हजारीबाग ट्रेजरी गबन मामला
हजारीबाग ट्रेजरी से जुड़े मामले में सीआईडी ने कांस्टेबल शंभु कुमार, कांस्टेबल रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह, कांस्टेबल धीरेंद्र सिंह, सौरभ कुमार सिंह, खुशबू सिंह और काजल कुमारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच के अनुसार, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, हजारीबाग के डीडीओ कोड का दुरुपयोग कर पिछले करीब दस वर्षों में सरकारी राशि की अवैध निकासी की गई। प्रारंभिक जांच में दो बैंक खातों से 15.41 करोड़ रुपये के गबन का पता चला, जबकि विस्तृत जांच में 21 बैंक खातों के जरिए करीब 27 से 28 करोड़ रुपये की सरकारी राशि की हेराफेरी सामने आई। आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड और कंप्यूटर डाटा में हेरफेर कर फर्जी बिलों के आधार पर रकम विभिन्न बैंक खातों में भेजी गई और उसकी निकासी कर ली गई।
बोकारो ट्रेजरी गबन मामला
बोकारो ट्रेजरी मामले में सीआईडी ने कौशल कुमार पांडेय, होमगार्ड सतीश कुमार उर्फ सतीश कुमार सिंह, एएसआई अशोक कुमार भंडारी और कांस्टेबल काजल कुमार मंडल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच में आरोप है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बोकारो में लेखाकार के पद पर कार्यरत कौशल कुमार पांडेय ने सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक उपेंद्र सिंह के वेतन संबंधी रिकॉर्ड में हेरफेर कर उनकी जगह अपनी पत्नी अन्नू पांडेय के बैंक खाते में वेतन भेजवाया। इसके बाद अधिकांश राशि अपने खाते में स्थानांतरित कर ली। इस तरीके से करीब 4.29 करोड़ रुपये की सरकारी राशि का गबन किए जाने का आरोप है।
ईडी ने रांची रिम्स जमीन घोटाले में मनी लाउंड्रिंग की जांच के क्रम में पांच मौजा की जमीन की रजिस्ट्री और उसके म्यूटेशन पर रोक लगायी है। ईडी के रांची जोनल ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी ने इस संबंध में रांची के सभी रजिस्ट्री कार्यालय व अंचल अधिकारियों को पत्र लिखा है। बड़गाईं अंचल के चार मौजा मोरहाबादी, बरियातू, कोकर व तिरिल, जबकि कांके अंचल के सांगा मौजा की जमीन की रजिस्ट्री व म्यूटेशन पर रोक लगयी है। गौरतलब है कि रिम्स की अधिग्रहिज जमीन को अवैध तरीके से खरीदने-बेचने के मामले में एसीबी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की थी। इस केस के आधार पर ईडी ने अलग से मनी लाउंड्रिंग के पहलुओं पर जांच शुरू की है। इस केस में सरकारी अफसरों की मिलीभगत भी सामने आयी है।
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