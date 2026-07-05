Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्रेजरी घोटाले में CID ने दाखिल की चार्जशीट, बोकारो में 4 और हजारीबाग में 6 को बनाया आरोपी

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
Follow us on Google News
share

हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी गबन कांड में सीआईडी ने जांच पूरी करते हुए दोनों मामलों में अलग-अलग चार्जशीट विशेष अदालत में दाखिल कर दी है। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत में दाखिल चार्जशीट में हजारीबाग ट्रेजरी मामले में छह और बोकारो ट्रेजरी मामले में चार आरोपियों को अभियुक्त बनाया गया है।

ट्रेजरी घोटाले में CID ने दाखिल की चार्जशीट, बोकारो में 4 और हजारीबाग में 6 को बनाया आरोपी

झारखंड के बहुचर्चित हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी गबन कांड में सीआईडी ने जांच पूरी करते हुए दोनों मामलों में अलग-अलग चार्जशीट विशेष अदालत में दाखिल कर दी है। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत में दाखिल चार्जशीट में हजारीबाग ट्रेजरी मामले में छह और बोकारो ट्रेजरी मामले में चार आरोपियों को अभियुक्त बनाया गया है। दोनों मामले में सीआईडी ने भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र, सरकारी धन के गबन तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है। मामले में आरोपी जेल में है। अब विशेष अदालत चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद आगे की न्यायिक कार्रवाई करेगी।

हजारीबाग ट्रेजरी गबन मामला

हजारीबाग ट्रेजरी से जुड़े मामले में सीआईडी ने कांस्टेबल शंभु कुमार, कांस्टेबल रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह, कांस्टेबल धीरेंद्र सिंह, सौरभ कुमार सिंह, खुशबू सिंह और काजल कुमारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच के अनुसार, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, हजारीबाग के डीडीओ कोड का दुरुपयोग कर पिछले करीब दस वर्षों में सरकारी राशि की अवैध निकासी की गई। प्रारंभिक जांच में दो बैंक खातों से 15.41 करोड़ रुपये के गबन का पता चला, जबकि विस्तृत जांच में 21 बैंक खातों के जरिए करीब 27 से 28 करोड़ रुपये की सरकारी राशि की हेराफेरी सामने आई। आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड और कंप्यूटर डाटा में हेरफेर कर फर्जी बिलों के आधार पर रकम विभिन्न बैंक खातों में भेजी गई और उसकी निकासी कर ली गई।

ये भी पढ़ें:झारखंड: सांप ने डंसने की कोशिश तो चबा डाला, दूसरे को भी निगला, तीसरे को पकड़ा तब

बोकारो ट्रेजरी गबन मामला

बोकारो ट्रेजरी मामले में सीआईडी ने कौशल कुमार पांडेय, होमगार्ड सतीश कुमार उर्फ सतीश कुमार सिंह, एएसआई अशोक कुमार भंडारी और कांस्टेबल काजल कुमार मंडल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच में आरोप है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बोकारो में लेखाकार के पद पर कार्यरत कौशल कुमार पांडेय ने सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक उपेंद्र सिंह के वेतन संबंधी रिकॉर्ड में हेरफेर कर उनकी जगह अपनी पत्नी अन्नू पांडेय के बैंक खाते में वेतन भेजवाया। इसके बाद अधिकांश राशि अपने खाते में स्थानांतरित कर ली। इस तरीके से करीब 4.29 करोड़ रुपये की सरकारी राशि का गबन किए जाने का आरोप है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में होगा 1000 करोड़ रुपए का निवेश, 20 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकर

ईडी ने रांची रिम्स जमीन घोटाले में मनी लाउंड्रिंग की जांच के क्रम में पांच मौजा की जमीन की रजिस्ट्री और उसके म्यूटेशन पर रोक लगायी है। ईडी के रांची जोनल ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी ने इस संबंध में रांची के सभी रजिस्ट्री कार्यालय व अंचल अधिकारियों को पत्र लिखा है। बड़गाईं अंचल के चार मौजा मोरहाबादी, बरियातू, कोकर व तिरिल, जबकि कांके अंचल के सांगा मौजा की जमीन की रजिस्ट्री व म्यूटेशन पर रोक लगयी है। गौरतलब है कि रिम्स की अधिग्रहिज जमीन को अवैध तरीके से खरीदने-बेचने के मामले में एसीबी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की थी। इस केस के आधार पर ईडी ने अलग से मनी लाउंड्रिंग के पहलुओं पर जांच शुरू की है। इस केस में सरकारी अफसरों की मिलीभगत भी सामने आयी है।

ये भी पढ़ें:औद्योगिक-निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 का ड्राफ्ट तैयार, सस्ते में मिलेगी जमीन
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।