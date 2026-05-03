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झारखंड में CID का ऐक्शन, SP ऑफिस में काम करने वाले सिपाही के घर मारा छापा; 8.75 लाख बरामद

May 03, 2026 01:12 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बोकारो
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झारखंड में वेतन और दूसरे मदों में फर्जी निकासी के मामले में सीआईडी ने बोकारो में कोयला क्षेत्र आरएमओसी के परियोजना कर्मी के रूप में एसआईडीसी बोकारो निवासी की पेशी के बाद काजल मंडल को गुरुवार की शाम गिरफ्तार कर विशेष अदालत में पेश किया।

झारखंड में CID का ऐक्शन, SP ऑफिस में काम करने वाले सिपाही के घर मारा छापा; 8.75 लाख बरामद

झारखंड में वेतन और अन्य मदों में फर्जी निकासी के मामले में सीआईडी ने बोकारो में कोयला क्षेत्र आरएमओसी के परियोजना कर्मी के रूप में एसआईडीसी बोकारो निवासी की पेशी के बाद काजल मंडल को गुरुवार की शाम गिरफ्तार कर विशेष अदालत में पेश किया। विशेष एसआईडीसी अदालत ने पूछताछ के बाद काज मंडल को जेल भेज दिया। आरोपी के निशानदेही पर एसआईडीसी ने उनके बोकारो स्थित आवास से 8.75 लाख नकद बरामद किए। यहीं से वेतन की फर्जी निकासी से जुड़े कई दस्तावेज भी मिले।

बरामद पैसे में वेतन का फर्जी निकासी से जुड़े कागज

एसआईडीसी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी कागज मंडल बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लेखा लिपिक/लेखा सहायक था। एसआईडीसी की जांच में यह सामने आया कि कई वर्षों से चल रहे इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड वह खुद था और मुख्य आरोपी शैलेन्द्र कोयल तथा कोयल कुमार पांडेय के करीबी सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। पूछताछ में कागज मंडल ने स्वीकार किया कि कोयल पांडेय के साथ उसकी सांठगांठ थी और उसने यात्रा भत्ता मद से अवैध रूप से रुपए की निकासी की।

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मामले में अब तक की कार्रवाई और बड़ी बरामदगी

एसआईडीसी ने इस मामले में अब तक कई कार्रवाई और बरामदगी की जानकारी दी है। आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान अब तक करीब 8.75 लाख रुपए बरामद किए गए, वहीं विभिन्न बैंक खातों में जमा 1.93 करोड़ और 18 लाख के फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) को फ्रीज किया गया है। जांच में आरोपियों के बोकारो के सेक्टर-4 में 4.08 डिसमिल जमीन पर बना तीन मंजिला मकान और उसी क्षेत्र में 4.98 डिसमिल अतिरिक्त भूमि के स्वामित्व का भी खुलासा हुआ है। अब तक गिरफ्तारियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अशोक कुमार, देवेंद्र कोयल कुमार पांडेय, गुड्डू सिंह, आनंद अशोक कुमार भंडारी व आरसीसी कर्मा मंडल शामिल हैं।

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कई धाराओं में केस दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ने एसआईडीसी के उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं 316(2), 318(4), 338, 340(2) और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच में कई गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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