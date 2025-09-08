Jharkhand child marriage stop plan reports ready women and child department these officers will get responsibility झारखंड में इनपर होगी बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी, रिपोर्ट तैयार, पूरा प्लान, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में इनपर होगी बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी, रिपोर्ट तैयार, पूरा प्लान

बता दें कि राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने और बालिकाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। कार्ययोजना का मुख्य फोकस लड़कियों के सशक्तिकरण, शिक्षा एवं उसके विकास पर फोकस है।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, नितेश ओझा | रांचीMon, 8 Sep 2025 10:06 AM
झारखंड में बाल विवाह पर रोक लगाने की जिम्मेदारी अब केवल प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) या उपायुक्तों (डीसी) तक ही सीमित नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत इसकी जिम्मेदारी सामाजिक कल्याण निदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम), बीईईओ, सीडीपीओ, बीडीओ, महिला पर्यवेक्षिका और पंचायत सचिव की भी होगी।

यह कदम बाल विवाह के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि अब पंचायत से लेकर जिला और प्रमंडल स्तर तक अधिकारी इसकी रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। बता दें कि राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने और बालिकाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। कार्ययोजना का मुख्य फोकस लड़कियों के सशक्तिकरण, शिक्षा एवं उसके विकास पर फोकस है।

योजनाओं, नीतियों, सामाजिक अभियानों और संस्थागत सहयोग के जरिए प्रगति का है जिक्र: महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा ‘स्ट्रेटनिंग कन्वर्जेंस फॉर प्रिवेंशन एंड रिस्पांस फॉर चाइल्ड मैरिज एंड वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स चाइल्ड’ रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, नीतियों, सामाजिक अभियानों और संस्थागत सहयोग के जरिए उल्लेखनीय प्रगति का भी जिक्र किया गया है। बीते दिनों रांची में बाल विवाह रोकथाम को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभाग द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई पर अधिक प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया जा सकेगा और जिम्मेदारी के दायरे को बढ़ाने से स्थानीय स्तर तक निगरानी और कार्रवाई मजबूत होगी।

पुन: नामांकन की स्थिति

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अंतरर्विभागीय सहयोग से अप्रैल 2022 से मार्च 2025 के बीच ड्रॉपआउट बालिकाओं को फिर से स्कूलों में नामांकित कराया गया। वर्षवार यह संख्या लगातार घटती रही।

वित्तीय वर्षमाध्यमिक शिक्षाउच्च शिक्षा
2022-2353,09833,287
2023-2448,82326,293
2024-2540,22223,209
वर्ष संख्या
2022-237,28,332
2023-247,15,061
2024-257,36,521

योजनाएं और नीतियां

बाल विवाह को रोकने और बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं से गरीब व कमजोर तबके की लड़कियों और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। इसमें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी), शहरी झुग्गियों में रहने वाली, अनाथ लड़कियों पर विशेष फोकस किया जाना है।

● मिशन शक्ति (बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला सशक्तिकरण केंद्र)

● मिशन वात्सल्य ( स्पॉन्सरशिप-प्रीवेंटिव एंड रिहैबिलिटेट, वात्सल्य सदन, बाल कल्याण सुरक्षा समितियां)

● सावित्रीबाई फुले योजना

नीतिगत स्तर पर बनाई गई गाइडलाइन

● झारखंड बाल विवाह निषेध नियम 2015

● सपोर्ट पर्सन गाइडलाइन (पोक्सो एक्ट)-2025

● आफ्टर केयर गाइडलाइन 2023

● झारखंड जुवेनाइल जस्टिस संशोधन नियम 2025 प्रक्रियाधीन है।

● चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कमेटी गाइडलाइन एप्रवूल की प्रक्रिया में है।

सामाजिक अभियान

● वर्ष 2023 और 2024 में 12 जिलों में चलाए गए ‘सुरक्षित बचपन, खुशहाल जीवन’ अभियान से 8 लाख किशोर और समुदाय जुड़े।

● 24 जिलों में ‘नई चेतना’ और ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान चलाया गया।

● लाखों किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया और हजारों युवतियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।