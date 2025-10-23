Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand chickenpox cases in rise many patients admitted to hospital know symptoms and cure
ठंड से पहले झारखंड में चिकनपॉक्स ने डराया, अस्पताल में तेजी से बढ़ रहे मरीज

ठंड से पहले झारखंड में चिकनपॉक्स ने डराया, अस्पताल में तेजी से बढ़ रहे मरीज

संक्षेप: रिम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ संजय सिंह कहते हैं उनके ओपीडी में भी चिकनपॉक्स के कुछ मरीज पहुंचे हैं। वैरिसेला-जोस्टर वायरस से होने वाला चिकनपॉक्स एक बेहद संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है।

Thu, 23 Oct 2025 09:19 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

आमतौर पर चिकनपॉक्स वसंत ऋतु और गर्मी में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इन दिनों रांची में तेजी से इसका संक्रमण फैल रहा है। खासकर रिम्स के डॉक्टर्स कॉलोनी के पीछे शंकर नगर,कुसुम विहार आदि क्षेत्रों में चिकनपॉक्स का संक्रमण बड़े पैमाने पर फैलने की सूचना है। रिम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ संजय सिंह कहते हैं उनके ओपीडी में भी चिकनपॉक्स के कुछ मरीज पहुंचे हैं। वैरिसेला-जोस्टर वायरस से होने वाला चिकनपॉक्स एक बेहद संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है।

उन्होंने कहा कि हालांकि यह पूरे साल हो सकता है,लेकिन गर्मियों के महीने में इसके मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। गर्म मौसम वायरस के पनपने और फैलने के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है। उच्च आर्द्रता का स्तर वातावरण में वायरस के जीवित रहने में मदद करता है। डॉ सिंह कहते हैं कि किसी भी कारण से यदि किसी को चिकनपॉक्स हो गया तो मौसमी परिवर्तन के कारण इस मौसम में सर्दी-जुकाम के कारण इसके संक्रमण का प्रसार तेज हो जाता है। स्किन टच से ज्यादा यह छींक व खांसी के माध्यम से दूसरे को फैलता है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह दवा से पूरी तरह ठीक हो जाता है। यह ऐसी वायरल बीमारी है जिसका टीका उपलब्ध है। टीका ले लेने से इससे बचाव संभव है।

निकट संपर्क,टीकाकरण का अभाव,कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली,गर्भावस्था: (जिन्हें कभी चिकनपॉक्स नहीं हुआ हो या उन्हें टीका नहीं लगा हो)

आयु: शिशुओं,किशोरों और वयस्कों में छोटे बच्चों की तुलना में चिकनपॉक्स के गंभीर लक्षण और जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है।

चिकनपॉक्स की विशेषता लक्षणों के एक विशिष्ट समूह से होती है,जो आमतौर पर वैरिसेला-ज़ोस्टर वायरस के संपर्क में आने के 10 से 21 दिनों के भीतर विकसित होते हैं। लक्षण आमतौर पर हल्के बुखार से शुरू होते हैं,उसके बाद दाने दिखाई देते हैं।

चिकनपॉक्स के लक्षण

शरीर पर दाने

बुखार

थकान

सिरदर्द

भूख में कमी

गले में खराश

जोड़ों

मांसपेशियों में दर्द

मुंह में छाले

लंपी व चिकनपॉक्स में सबंध नहीं

पशु चिकित्सक डॉ समीर सहाय कहते हैं कि इन दिनों पशुओं में लंपी (चिकनपॉक्स जैसा) फैला हुआ है। लेकिन इससे चिकनपॉक्स का कोई संबंध नहीं है। लंपी मॉरविली वायरस है जो चारखुड़ वाले पशुओं को होता है। यह पशुओं से मनुष्यों को नहीं फैलता है, वहीं चिकनपॉक्स पॉक्स वायरस है यह मनुष्य से पशुओं को नहीं फैलता है।

चिकनपॉक्स आमतौर पर पूरे शरीर पर दाने के रूप में दिखाई देता है,जो खुजली वाले लाल धब्बों से शुरू होकर तरल पदार्थ से भरे छालों में बदल जाता है और अंततः पपड़ी बन जाती है। ये दाने आमतौर पर 5-10 दिनों तक रहते हैं। वयस्कों में दाने ज्यादा फैले हुए दिखाई दे सकते हैं और बच्चों की तुलना में बुखार लंबे समय तक रह सकता है। त्वचा के रंग के आधार पर,ये धब्बे लाल,गुलाबी,आसपास की त्वचा से गहरे या उसी रंग के हो सकते हैं।

डॉ संजय सिंह कहते हैं कि चिकनपॉक्स एक बार होने के बाद दुबारा होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन इसके होने के बाद शरीर में इसके डारमेंट रह जाते हैं,जिससे इम्युन सिस्टम कमजोर रहने पर हरपिस हो जाता है। साथ ही कई बार इम्युनिटी कमजोर रहने के कारण चिकनपॉक्स होने के बाद भी शरीर में इम्युनिटी विकसित नहीं हो पाता है तो दुबारा हो सकता है। चिकनपॉक्स होने के बाद भी यदि ज्यादा उम्र हो गयी है तो टीका लेने से दुबारा हरपिस या चिकनपॉक्स होने का खतरा नहीं रहता है। हालांकि चिकनपॉक्स आमतौर पर एक हल्की बीमारी होती है,लेकिन यह कुछ लोगों, जैसे गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में ज्यादा गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकती है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।