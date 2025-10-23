ठंड से पहले झारखंड में चिकनपॉक्स ने डराया, अस्पताल में तेजी से बढ़ रहे मरीज

संक्षेप: रिम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ संजय सिंह कहते हैं उनके ओपीडी में भी चिकनपॉक्स के कुछ मरीज पहुंचे हैं। वैरिसेला-जोस्टर वायरस से होने वाला चिकनपॉक्स एक बेहद संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है।

आमतौर पर चिकनपॉक्स वसंत ऋतु और गर्मी में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इन दिनों रांची में तेजी से इसका संक्रमण फैल रहा है। खासकर रिम्स के डॉक्टर्स कॉलोनी के पीछे शंकर नगर,कुसुम विहार आदि क्षेत्रों में चिकनपॉक्स का संक्रमण बड़े पैमाने पर फैलने की सूचना है। रिम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ संजय सिंह कहते हैं उनके ओपीडी में भी चिकनपॉक्स के कुछ मरीज पहुंचे हैं। वैरिसेला-जोस्टर वायरस से होने वाला चिकनपॉक्स एक बेहद संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है।

उन्होंने कहा कि हालांकि यह पूरे साल हो सकता है,लेकिन गर्मियों के महीने में इसके मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। गर्म मौसम वायरस के पनपने और फैलने के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है। उच्च आर्द्रता का स्तर वातावरण में वायरस के जीवित रहने में मदद करता है। डॉ सिंह कहते हैं कि किसी भी कारण से यदि किसी को चिकनपॉक्स हो गया तो मौसमी परिवर्तन के कारण इस मौसम में सर्दी-जुकाम के कारण इसके संक्रमण का प्रसार तेज हो जाता है। स्किन टच से ज्यादा यह छींक व खांसी के माध्यम से दूसरे को फैलता है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह दवा से पूरी तरह ठीक हो जाता है। यह ऐसी वायरल बीमारी है जिसका टीका उपलब्ध है। टीका ले लेने से इससे बचाव संभव है।

निकट संपर्क,टीकाकरण का अभाव,कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली,गर्भावस्था: (जिन्हें कभी चिकनपॉक्स नहीं हुआ हो या उन्हें टीका नहीं लगा हो)

आयु: शिशुओं,किशोरों और वयस्कों में छोटे बच्चों की तुलना में चिकनपॉक्स के गंभीर लक्षण और जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है।

चिकनपॉक्स की विशेषता लक्षणों के एक विशिष्ट समूह से होती है,जो आमतौर पर वैरिसेला-ज़ोस्टर वायरस के संपर्क में आने के 10 से 21 दिनों के भीतर विकसित होते हैं। लक्षण आमतौर पर हल्के बुखार से शुरू होते हैं,उसके बाद दाने दिखाई देते हैं।

चिकनपॉक्स के लक्षण शरीर पर दाने

बुखार

थकान

सिरदर्द

भूख में कमी

गले में खराश

जोड़ों

मांसपेशियों में दर्द

मुंह में छाले

लंपी व चिकनपॉक्स में सबंध नहीं पशु चिकित्सक डॉ समीर सहाय कहते हैं कि इन दिनों पशुओं में लंपी (चिकनपॉक्स जैसा) फैला हुआ है। लेकिन इससे चिकनपॉक्स का कोई संबंध नहीं है। लंपी मॉरविली वायरस है जो चारखुड़ वाले पशुओं को होता है। यह पशुओं से मनुष्यों को नहीं फैलता है, वहीं चिकनपॉक्स पॉक्स वायरस है यह मनुष्य से पशुओं को नहीं फैलता है।

चिकनपॉक्स आमतौर पर पूरे शरीर पर दाने के रूप में दिखाई देता है,जो खुजली वाले लाल धब्बों से शुरू होकर तरल पदार्थ से भरे छालों में बदल जाता है और अंततः पपड़ी बन जाती है। ये दाने आमतौर पर 5-10 दिनों तक रहते हैं। वयस्कों में दाने ज्यादा फैले हुए दिखाई दे सकते हैं और बच्चों की तुलना में बुखार लंबे समय तक रह सकता है। त्वचा के रंग के आधार पर,ये धब्बे लाल,गुलाबी,आसपास की त्वचा से गहरे या उसी रंग के हो सकते हैं।