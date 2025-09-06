jharkhand chatra road accident two bikes collision three dead speed was the cause झारखंड के चतरा में भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराईं दो बाइक, तीन की मौत, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड के चतरा में भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराईं दो बाइक, तीन की मौत

दोनों बाइक काफी तेज रफ्तार से चल रही थीं। इसी क्रम में स्कूल के पास दोनों में आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उस पर सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में तीन की मौत हो गई। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, चतराSat, 6 Sep 2025 06:41 PM
झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के पास आज एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई। शीला पिकेट के तलसा स्कूल के समीप तेज रफ्तार दो बाइक की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। घटना शनिवार दोपहर की है। अभी तक दो मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। तीन में से एक की पहचान हो गई है।

बताया गया कि एक बाइक पर सवार होकर दो लोग हजारीबाग से सिमरिया की ओर आ रहे थे। वहीं दूसरी बाइक से दो लोग सिमरिया से हजारीबाग की ओर जा रहे थे। दोनों बाइक काफी तेज रफ्तार से चल रही थीं। इसी क्रम में स्कूल के पास दोनों में आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उस पर सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को शिला पिकेट की पुलिस की मदद से हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन तीन लोगों की मौत हो गई।

इनमें से एक मृतक की पहचान वीरेंद्र गंझू उर्फ बिल्ला के रूप में हुई है। वह सिमरिया थाना क्षेत्र के गोवा खुर्द गांव का रहने वाला था। बिल्ला का पुत्र गंभीर रूप से घायल है। बिल्ला बस में कंडक्टर का काम करता था। वह हजारीबाग से सिमरिया आयुष्मान कार्ड बनाने आ रहा था। अन्य दो मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। दोनों मृतक को हजारीबाग सदर अस्पताल के शव गृह में रखा गया है। घटना के संबंध में शीला पिकेट प्रभारी राहुल दुबे ने बताया कि दोनों मोटरसाइकिल सवार आपस में टकरा गए। इसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे हजारीबाग भेजा गया था, जहां तीन की मौत हो गयी है। एक की तो पहचान हो गई, लेकिन दोनों मृतकों का एड्रेस प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि उनके परिजनों को सूचित किया जा सके।

रिपोर्ट- राकेश सिंह