हाथी के हमले से युवक की मौत, 2 घंटे जाम रहा NH, झारखंड में कहां मचा बवाल?

संक्षेप: ग्रामीण पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने ₹25 हजार रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की और स्थायी समाधान का आश्वासन देकर जाम हटवाया।

चान्हो थाना क्षेत्र के लुरूंगा गांव में हाथी के हमले में 40 वर्षीय किसान छोटन मुंडा की मौत हो गई। घटना शनिवार देर रात की है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार की सुबह रांची-मेदिनीनगर मुख्य पथ पचंभा गांव के पास सुबह आठ से 10 बजे तक जाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई।

सरकारी नौकरी देने की मांग ग्रामीण पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने ₹25 हजार रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की और स्थायी समाधान का आश्वासन देकर जाम हटवाया। जानकारी के अनुसार, शनिवार की रात धान के खेत में घुसे हाथी को ग्रामीण खदेड़ रहे थे। उसी दौरान एक हाथी ने छोटन को खदेड़कर मार डाला। छोटन घर का इकलौता कमाऊ था और उसके चार बच्चे हैं। ज्ञात हो कि पिछले कुछ दिनों से 22 हाथियों का झुंड लुरुंगी जंगल में जमा है और धान समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा रहा था। चान्हो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है।