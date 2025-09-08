पूर्व MLA पर हमला,पुलिसवालों की हत्या; मारे गए इनामी नक्सली अपटन के जुर्म की है लंबी लिस्ट

अमित हंसदा नायक हमला के दौरान दो अंगरक्षक की हत्या कर एके 47 व दो इंसास राइफल लूट ली गई थी। वहीं, टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका में पुलिस टीम पर हमला में शामिल था, जिसमें एक पुलिस अधिकारी और एक जवान की मौत हो गई थी।

कोल्हान जंगल में मुठभेड़ में मारा गया नक्सली अमित हांसदा उर्फ अपटन सरायकेला जिले की कुकड़ू हाट में पुलिसकर्मियों के साथ-साथ मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला में शामिल था। नायक हमला के दौरान दो अंगरक्षक की हत्या कर एके 47 व दो इंसास राइफल लूट ली गयी थी। वहीं, टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका में पुलिस टीम पर हमला में शामिल था, जिसमें एक पुलिस अधिकारी और एक जवान की मौत हो गई थी। एसपी के अनुसार वर्ष 2008 से 2025 तक सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट जंगल में सक्रिय था और कई बड़ी हिंसात्मक वारदातों को अंजाम दिया था।

पुलिस के रडार पर हैं सारंडा, कोल्हान व पोड़ाहाट जंगल में सक्रिय इनामी नक्सली प. सिंहभूम जिले में फैले सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट जंगल में सक्रिय कई इनामी नक्सली पुलिस के रडार पर हैं। इनमें एक करोड़ का इनामी सीपीआई (माओवादी) पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा, एक करोड़ का इनामी पोलित ब्यूरो सदस्य असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर और एक करोड़ का इनामी अनल दा उर्फ प्रतिराम माझी उर्फ तुफान उर्फ प्रतिराम मरांडी, सैक सदस्य सह 25 लख का इनामी लालचंद्र हेम्ब्रम उर्फ अनमोल, आरसीएम सह 15 लाख का इनामी मोछू उर्फ मेहनत उर्फ विभीषण उर्फ कुम्बा मुर्मू, आरसीएम सह 15 लाख का इनामी अमित मुंडा उर्फ सुखलाल मुंडा उर्फ चक्का मुंडा, सब जोनल कमेटी सदस्य सह दस लाख का इनामी सालुका कायम उर्फ सालुका उर्फ डांगिल उर्फ मारू उर्फ भुवनेश्वर, पांच लाख का इनामी प्रभात मुंडा उर्फ मुखिया, पांच लाख का इनामी सागेन अंगरिया, सैक सदस्य सह 25 लाख का इनामी अजय उर्फ अजय महतो उर्फ टाइगर उर्फ वासुदेव, एक लाख का इनामी सामुएल बुढ़ उर्फ सामु समेत कई नक्सली पुलिस के रडार पर हैं।

पुलिस इन नक्सलियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हुई है। सुरक्षाबलों द्वारा पिछले लंबे समय से इन नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें चाईबासा पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर के जवान संयुक्त रूप से शामिल हैं।

अपटन के खिलाफ नक्सली वारदातों की लंबी फेहरिस्त ● 14 जून 2019: सरायकेला-खरसवां जिले की कुकडू साप्ताहिक हाट में अतुल, महादेव, रवि मंगल गौरव समेत 20-25 नक्सलियों के साथ मिलकर पांच पुलिसकर्मियों की हत्या और हथियार लूट।

● 4 जनवरी 2022: प. सिंहभूम के गोईलकेरा थाना क्षेत्र के झिरुरवां में पिंटू, समीर, अश्विन और सुशांत के साथ मिल पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर जानलेवा हमला और दो अंगरक्षक की हत्या और एके 47 व दो इंसास राइफल लूट घटना।

● जनवरी 2023: जयकांत, समीर, रापा, सागेन, अनमोल, मोछु संतोष उर्फ जगबंधु, अजय महतो, रवि, लालू, सोहन समेत 10-15 नक्सलियों के साथ मिल तुम्बाहाका प्रताप हेम्ब्रम की हत्या।

● मई 2023: जयकांत, समीर, रापा, सोगन, अनमोल, मोछू, संदीप, संतोष उर्फ जगबंधु, अजय महतो, रवि, लालू, सोहन समेत 10-15 नक्सलियों के साथ मिल गोईलकेरा थाना क्षेत्र के पांता गांव निवासी चारो पूर्ति की गोली मार हत्या।

● अगस्त 2023: संदीप, अमृत, करण सागेन रोहित, सोहन, रवि, बिरसा, लादू तिरिया, माटा के साथ लोवाबेड़ा गांव निवासी रोंदो सुरीन उर्फ ड्राइवर की गला रेत हत्या।

● अगस्त 2023: सोहन अमृत करण, सागेन सहित 5-10 नक्सलियों के साथ मिल कर रेगड़ाहतु निवासी वैद्य सुपाया मुटकन की हत्या।

● सितंबर 2023: चोगोपूर्ति उर्फ गुरुचरण, सिंगराय उर्फ मनोज, शिवचरण पूर्ति उर्फ राबुआ शिवा बोदरा उर्फ शिवा, गणेश, सुसारी, सपना, सावित्री, दुलबू, सीता, मुन्नी समेत कई नक्सलियों के साथ मिल गोईलकेरा थाना क्षेत्र के काशीजोओगांव में सुखलाल पूर्ति उर्फ पलटन की गोली मार कर हत्या।

● 14 अगस्त 2023: संदीप, सिंगराय, रीता अमृत, मोटका, सुदेश, पूर्णिमा, चोंगो, पांडू, प्रेम, लादू, शिवा, संदीप, जयकांत, रापा करण आदि संग मिल पुलिस टीम पर टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका में हमला,जिसमें एक पुलिस अधिकारी और एक जवान की हत्या।

● सितंबर 2023: टोंटो थाना क्षेत्र के सारजोमबुरु में संदीप, गार्दी, रीता, पुर्णिमा, चोंगो, मोटका, कैरा, सिंगराय के साथ मिल आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें कोबरा के एक जवान की मौत।

● जनवरी 2024: अनमोल, सागेन, रवि, सोहन, अश्विन, रापा, लालू, शिवा, जयकांत, समीर, बिरसा समेत 5-10 नक्सलियों के साथ मिल जराईकेला थाना क्षेत्र के समठा गांव निवासी नेलशन भेंगरा की हत्या।

● 31 जनवरी 2024: पिंटू, जॉन, बुधराम, कांडे, जगबंधु, करण, रीता, अनुशा, जोंगो, सूर्या उर्फ मुंडा, पूर्णिमा, सुबनी, बासमती, फूलो के साथ मिल जेटेया थाना क्षेत्र के राइका गांव निवासी जुडू सिरका की हत्या।

● 23 फरवरी 2024: पिंटू, जॉन, बुधराम, कांडे, जगबंधु, करण, रीता, अनुशा, जोंगो, सूर्या, पूर्णिमा, सुबनी, बासमती, फूलों के साथ मिल टोंटो थाना क्षेत्र के बांधाबेड़ा गांव निवासी जीतेन लागुरी की हत्या।

● दिसंबर 2014: राम बिलास, टिपा, साहदेव उर्फ सुभाष उर्फ अनुज, राजनाथ, चोकरो चाकी, बसंत चाकी, दर्शन, जोनसोन, तिजस उर्फ माटू बांडिंग, गणेश, विमल गुड़िया, विशु बोदरा, सालुका कायम, गुरा नाग, सुभाष उर्फ छोटू रामवीर पात्रो, संजय बोदरा के साथ मिल चाईबासा जेल ब्रेक की घटना को अंजाम दिया, जिसमें साहदेव उर्फ सुभाष उर्फ अनुज, सालुका चाकी को छोड़ अन्य सभी भागे नक्सली गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

● 27 मई 2019: सरायकेला-खरसवां जिले के कुचाई थाना अंतर्गत राय सिंदरी पहाड़ पर आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया। जिसमें अपटन के अलावा अनल, अमित मुंडा, महादेव, गौरी, मदन, अशीम मंडल, राजा प्रमाणिक, अतुल, रवि मंगल समेत 20-25 नक्सली शामिल थे।

● 30 मार्च 2023: गुवा थाना क्षेत्र के बालजोड़ी व मेरलगाढ़ा में विस्फोटक लूटकांड को अंजाम दिया। जिसमें अपटन के साथ देवान, रिता, अमृत, करण, बिरसा, कदोमुनी, कैरा, गर्दी, नीति, सोहन, वंदना, गोरा, मोने समेत सौ से अधिक नक्सली शामिल थे। इसी कांड में शामिल कांडे और सिंगराय मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।

● 11 अगस्त 2023: गोईलकेरा थाना क्षेत्र के हुसीपी के संदीप, सिंगराय, रीता, अमृत, मोटका, सुदेश, पूर्णिमा, चोंगो, पांडू, प्रेम, लादू, करण के साथ मिल पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई। इसके अलावा भी अपटन दर्जनों बड़ी हिंसात्मक वारदातों में शामिल था।

कार्रवाई: 1 माह में एरिया कमांडर अरुण समेत मारे गए दो नक्सली सुरक्षाबलों ने पिछले एक माह में कोल्हान जंगल में दो नक्सलियों को मार गिराया है। 13 अगस्त को सुरक्षाबलों ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र के तुंबागाड़ा जंगल में छत्तीसगढ़ के अरुण को मार गिराया था। अरुण एरिया कमांडर था और उस पर दो लाख का इनाम था। वहीं, सात सितंबर को नक्सलियों के सब जोनल कमेटी सदस्य अपटन को मार गिराया है। अपटन पर दस लाख का इनाम था।

प. सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिले में मुठभेड़ में मारे गए नक्सली 17 जून 2024: गुवा थाना अंतर्गत लिपुंगा के जंगल में मुठभेड़ मारे गए पांच नक्सलियों में छह नक्सली मारे गए। जिसमें एक जोनल कमांडर सिगराई उर्फ मनोज, सब-जोनल कमांडर कांडे होनहागा, एरिया कमांडर सूर्या उर्फ मुंडा देवगम, संगठन की सक्रिय कार्यकर्ता जुगनी पूर्ति उर्फ मारला और रुपनी हांसदा शामिल है।

04 अप्रैल 2020: गुडडी थाना क्षेत्र की टोमडेल पंचायत के चिरूंग के पास रेड़ा जंगल में मुठभेड़ में तीन महिला नक्सली मार गिरायी गयी।

29 जनवरी 2025: बिलायता टोला के पास एक जंगल में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक महिला नक्सली समेत दो नक्सली मारे गए।

02 सितंबर 2022: सरायकेला के कुचाई में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक महिला नक्सली समेत दो नक्सली मारे गए।

28 मई 2019: सरायकेला-खरसावां जिले के कुचाई थाना क्षेत्र के रायसिंदरी जंगल के रेडींग व बुरुटोला के पास मुठभेड़ में चार नक्सली मारे गए।