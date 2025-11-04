CGL पेपर लीक मामले में फैसला सुरक्षित, झारखंड हाई कोर्ट की मेरिट लिस्ट पर रोक जारी

सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता (सीजीएल 2023) के तहत 21 व 22 सितंबर को ली गयी परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर सोमवार को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए पूर्व में मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने के अंतरिम रोक को बरकरार भी रखा है।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि उक्त परीक्षा में पेपर लीक होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। सीआईडी की जांच में अभी तक किसी तरह के पेपर लीक की बात सामने नहीं आयी है। अलग-अलग तीन वर्षों के कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई है। इस पेपर लीक नहीं माना जा सकता है। कुछ गेस क्वेश्चन को पेपर लीक बताया जा रहा है। संतोष मस्ताना नामक व्यक्ति से पूछताछ में गेस क्वेश्चन की बात सामने आई है, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक की कोई बात नहीं है। राज्यभर के 830 परीक्षा केंद्रों में से केवल तीन केंद्रों पर अनियमितता की आशंका सामने आई है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से प्रश्न लिखवाने और उत्तर पत्र पर आंसर लिखने की बात सामने आई थी। बाद में उन उत्तर पत्रों को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया गया था। जब उन्हें उठाकर देखा गया, तो पाया गया कि प्रश्न पत्र के प्रश्नों और उत्तरों में समानता थी। इसी कारण लोगों को लगा कि पेपर लीक हुआ है। बता दें कि प्रार्थी प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है, जिसमें सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया गया है।