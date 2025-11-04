Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand cgl paper leak case high court reserves order cbi probe merit list stay
CGL पेपर लीक मामले में फैसला सुरक्षित, झारखंड हाई कोर्ट की मेरिट लिस्ट पर रोक जारी

संक्षेप: झारखंड सीजीएल 2023 परीक्षा में गड़बड़ी और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है और मेरिट लिस्ट जारी करने पर अंतरिम रोक को बरकरार रखा, वहीं महाधिवक्ता ने कोर्ट में पेपर लीक के कोई साक्ष्य न मिलने की बात कही।

Tue, 4 Nov 2025 06:44 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांची
सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता (सीजीएल 2023) के तहत 21 व 22 सितंबर को ली गयी परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर सोमवार को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए पूर्व में मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने के अंतरिम रोक को बरकरार भी रखा है।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि उक्त परीक्षा में पेपर लीक होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। सीआईडी की जांच में अभी तक किसी तरह के पेपर लीक की बात सामने नहीं आयी है। अलग-अलग तीन वर्षों के कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई है। इस पेपर लीक नहीं माना जा सकता है। कुछ गेस क्वेश्चन को पेपर लीक बताया जा रहा है। संतोष मस्ताना नामक व्यक्ति से पूछताछ में गेस क्वेश्चन की बात सामने आई है, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक की कोई बात नहीं है। राज्यभर के 830 परीक्षा केंद्रों में से केवल तीन केंद्रों पर अनियमितता की आशंका सामने आई है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से प्रश्न लिखवाने और उत्तर पत्र पर आंसर लिखने की बात सामने आई थी। बाद में उन उत्तर पत्रों को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया गया था। जब उन्हें उठाकर देखा गया, तो पाया गया कि प्रश्न पत्र के प्रश्नों और उत्तरों में समानता थी। इसी कारण लोगों को लगा कि पेपर लीक हुआ है। बता दें कि प्रार्थी प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है, जिसमें सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया गया है।

आरोप है कि परीक्षा में पेपर लीक, पेपर का सील खुला होना, बड़ी संख्या में प्रश्नों को रिपीट करने जैसी गड़बड़ी हुई है। सीजीएल परीक्षा-2023 में 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। विभिन्न विभागों में 2025 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है।

