झारखंड में जारी होगा सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

संक्षेप: झारखंड में सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता (सीजीएल-2023) का रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने इस बारे में मंजूरी दे दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ यह रिपोर्ट…

झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता (सीजीएल-2023) का रिजल्ट जारी करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने बुधवार को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ( जेएसससी) को रिजल्ट जारी करने और नियुक्ति की अनुशंसा करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का आग्रह खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला सीबीआई को देने के लिए फिट नहीं है।

इन लोगों के रिजल्ट नहीं होंगे जारी अदालत ने मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को छह माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जांच के दौरान जिन 10 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया गया है उनका रिजल्ट जेएसएससी जारी नहीं करेगा। जांच के दौरान यदि कोई अन्य अभ्यर्थी आरोपी बनाया जाता है, तो उसका रिजल्ट भी प्रभावित होगा। आयोग उसकी अनुशंसा रद्द कर सकता है।

पिछले साल हुई थी परीक्षा पूर्व में इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजीएल परीक्षा वर्ष 2024 में 21 और 22 सितंबर को हुई थी। इस परीक्षा में 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। विभिन्न विभागों में 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गयी थी।

जनहित याचिका दायर की गयी थी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रार्थी प्रकाश कुमार एवं अन्य ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें सीजीएल परीक्षा रद्द करने और मामले की सीबीआइ जांच कराने का आग्रह किया गया था। प्रार्थियों का आरोप था कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। पेपर का सील खुला खुला था, बड़ी संख्या में प्रश्नों को रिपीट करने जैसी गड़बड़ी हुई थी।

पेपर लीक होने के सबूत नहीं इस मामले में सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया था कि परीक्षा में पेपर लीक होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जांच में अभी तक किसी तरह के पेपर लीक की बात सामने नहीं आयी है। अलग-अलग तीन वर्षों के कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई है। इसे पेपर लीक नहीं माना जा सकता है। कुछ गेस क्वेश्चन को पेपर लीक बताया जा रहा है।

3 केंद्रों पर अनियमितता की आशंका जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल का कहना था कि राज्यभर के 830 परीक्षा केंद्रों में से केवल तीन केंद्रों पर अनियमितता की आशंका सामने आई है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से प्रश्न लिखवाने और उत्तर पत्र पर आंसर लिखने की बात सामने आई थी। बाद में उन उत्तर पत्रों को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया गया था। जब उन्हें उठाकर देखा गया, तो पाया गया कि प्रश्न पत्र के प्रश्नों और उत्तरों में समानता थी। इसी कारण लोगों को लगा कि पेपर लीक हुआ है।

याचिकाकर्ताओं की दलील प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया था कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ था और राज्य सरकार का इस मुद्दे पर रुख जुलाई से लगातार बदलता रहा है। जांच अधिकारी को भी बिना कोर्ट की अनुमति के बदल दिया गया जबकि यह गंभीर अनियमितता है। यह भी कहा गया कि गेस पेपर के 50 फीसदी से अधिक प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, जिससे लीक की आशंका मजबूत होती है।