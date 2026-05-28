नशा तस्करों का सुराग दें, इनाम पाएं; झारखंड सरकार की नई पॉलिसी क्या है?
झारखंड सरकार ने नशे की तस्करी रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों और मुखबिरों को 3 हजार से 2 लाख रुपये तक का नकद इनाम देने की नीति को मंजूरी दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
झारखंड सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एक नई इनाम नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत ड्रग्स तस्करों की खुफिया सूचना देने वाले सरकारी कर्मचारियों और मुखबिरों को 3 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का नकद इनाम देने का प्रावधान है। यही नहीं सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता भी 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
एक अधिकारी ने कहा कि नशा और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के बारे में खुफिया जानकारी देने वालों को नकद पुरस्कार 3,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक हो सकता है। यह नशीले पदार्थ या ड्रग्स की मात्रा और प्रकार सहित विभिन्न मापदंडों पर निर्भर करता है।
मंत्रिमंडल सचिवालय और सतर्कता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत प्रतिबंधित मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन और तस्करी के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को प्रेरित करने के वास्ते एक इनाम नीति को मंजूरी दी है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना दादेल ने कहा कि मादक पदार्थ के संबंध में सूचना देने वाले सरकारी कर्मचारियों और मुखबिरों को नकद इनाम दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को 58 से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है। पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत भत्ते में भी 2 फीसदी की वृद्धि करके इसे 60 प्रतिशत कर दिया गया है। यह वृद्धि एक जनवरी से प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 39 एजेंडा पारित किए गए, जिनमें राज्य के बुजुर्ग, गंभीर रूप से बीमार या स्थायी रूप से अशक्त कलाकारों के लिए मासिक पेंशन योजना को मंजूरी देना भी शामिल है। कैबिनेट ने दुमका एयरपोर्ट पर मौसम संबंधी सेवाओं के लिए राज्य सरकार और मौसम विभाग के बीच समझौता ज्ञापन के मसौदे को भी मंजूरी दी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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