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नशा तस्करों का सुराग दें, इनाम पाएं; झारखंड सरकार की नई पॉलिसी क्या है?

Krishna Bihari Singh भाषा, रांची
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झारखंड सरकार ने नशे की तस्करी रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों और मुखबिरों को 3 हजार से 2 लाख रुपये तक का नकद इनाम देने की नीति को मंजूरी दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

नशा तस्करों का सुराग दें, इनाम पाएं; झारखंड सरकार की नई पॉलिसी क्या है?

झारखंड सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एक नई इनाम नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत ड्रग्स तस्करों की खुफिया सूचना देने वाले सरकारी कर्मचारियों और मुखबिरों को 3 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का नकद इनाम देने का प्रावधान है। यही नहीं सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता भी 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

एक अधिकारी ने कहा कि नशा और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के बारे में खुफिया जानकारी देने वालों को नकद पुरस्कार 3,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक हो सकता है। यह नशीले पदार्थ या ड्रग्स की मात्रा और प्रकार सहित विभिन्न मापदंडों पर निर्भर करता है।

मंत्रिमंडल सचिवालय और सतर्कता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत प्रतिबंधित मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन और तस्करी के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को प्रेरित करने के वास्ते एक इनाम नीति को मंजूरी दी है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना दादेल ने कहा कि मादक पदार्थ के संबंध में सूचना देने वाले सरकारी कर्मचारियों और मुखबिरों को नकद इनाम दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को 58 से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है। पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत भत्ते में भी 2 फीसदी की वृद्धि करके इसे 60 प्रतिशत कर दिया गया है। यह वृद्धि एक जनवरी से प्रभावी होगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 39 एजेंडा पारित किए गए, जिनमें राज्य के बुजुर्ग, गंभीर रूप से बीमार या स्थायी रूप से अशक्त कलाकारों के लिए मासिक पेंशन योजना को मंजूरी देना भी शामिल है। कैबिनेट ने दुमका एयरपोर्ट पर मौसम संबंधी सेवाओं के लिए राज्य सरकार और मौसम विभाग के बीच समझौता ज्ञापन के मसौदे को भी मंजूरी दी।

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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