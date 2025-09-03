झारखंड कैबिननेट का बड़ा फैसला, JSSC में परीक्षार्थी अधिक तो पीटी-मेंस दोनों होगा

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तरीय तकनीकी व विशिष्ट योग्यता वाली परीक्षाओं के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तरीय तकनीकी और विशिष्ट योग्यता वाली परीक्षाओं के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। परीक्षा अब पीटी और मेंस दो चरणों में ली जाएगी। हालांकि किसी परीक्षा में 50,000 (पचास हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा या उससे अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 66 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी व विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली गठन-2025 की स्वीकृति दी गई है। इससे पहले वर्ष 2021 की नियमावली-06 में एक चरण में (मात्र मुख्य परीक्षा) में परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया था, जिसमें संशोधन करते हुए अब दो चरणों यथा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा लेने का फैसला लिया गया है।