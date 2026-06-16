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झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: राज्यकर्मियों को एडवांस वेतन; हाथी के हमले में मौत पर मुआवजा बढ़कर हुआ 10 लाख

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं जिनमें राज्य कर्मचारियों को एडवांस वेतन मिलने के साथ-साथ हाथी के हमले में मौत पर मुआवजा बढ़ाना भी शामिल है। 

झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: राज्यकर्मियों को एडवांस वेतन; हाथी के हमले में मौत पर मुआवजा बढ़कर हुआ 10 लाख

झारखंड में राज्यकर्मियों को एक महीने का अग्रिम वेतन मिल सकेगा। राज्यकर्मी उसे दो से लेकर 60 महीने के अंदर वापस कर सकेंगे। वहीं, जंगली जानवर (हाथी, भालू समेत अन्य) से होने वाली क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत जान जाने पर चार लाख रुपए की जगह अब 10 लाख रुपए मुआवजा के रूप में मिलेंगे। गंभीर रूप से घायल होने पर 1.50 लाख की जगह दो लाख, आंशिक रूप से घायल होने पर 25 हजार की जगह 35 हजार और अपंग होने पर 3.25 लाख की जगह 3.50 लाख बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर मुहर लगाई गई।

मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदन दादेल ने बताया कि बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधाएं, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद और अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों को एडवांस सैलरी की सुविधा दी जाएगी। राज्य कर्मियों को 30 दिनों का अग्रिम वेतन मिल सकेगा। यह सेवा चौबीसों घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहेगी। यह पूरी तरह डिजिटल होगी और सौ फीसदी पास होने की गारंटी है।

दादेल ने आगे कहा कि कर्मचारी एक महीने का वेतन बिना किसी शुल्क के निकाल सकते हैं। उसी महीने या अगले महीने राशि वापस करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। कर्मचारी अग्रिम वेतन की राशि के लिए विकल्प चुन सकते हैं। वे दो से लेकर 60 महीने में अग्रिम वेतन राशि वापस कर सकेंगे। इस सुविधा के तहत बड़े नियोजन या आपातकालीन खर्चों के लिए अपनी मासिक आय से 30 गुना तक राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि उनके वेतन से मासिक ईएमआई के माध्यम से काट ली जाएगी। इसके लिए किसी नन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वित्तीय संस्थान, एजेंसी का चयन किया जाएगा, ताकि कर्मचारी अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने के संबंध में निर्णय ले सकें।

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फसल क्षति की मुआवजा राशि में भी हुई बढ़ोतरी

जंगली जानवरों से फसल क्षति की मुआवजा राशि भी बढ़ाई गई है। किसान को प्रति हेक्टेयर 32,500 की जगह अब 42,500 रुपये मिलेंगे। वहीं बंटाईदार किसान को 21,667 रुपये प्रति हेक्टेयर की जगह 28 हजार प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। आलू, प्याज, लहसून, बैंगन, टमाटर, बींस, लौकी, गोभी, पत्तागोभी, खीरा, गन्ना और फलों की खेती को क्षति पर किसान को डेढ़ गुना राशि दी जाएगी।

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जंगली जानवरों से सामान की क्षति पर भी मुआवजा

सामान की क्षति होने पर भी अब मुआवजा मिलेगा। साइकिल, रिक्शा और बर्तन के नुकसान पर पांच हजार और बाइक-स्कूटी, तीन पहिया वाहन और फर्नीचर के नुकसान पर 15 हजार रुपए मुआवजा के रूप में मिलेंगे। वहीं, मुर्गे-मुर्गियों के मारे जाने पर प्रति मुर्गा-मुर्गी 100 रुपए और अधिकतम 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा स्टॉल फीडिंग वाले भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर 50 हजार की जगह 60 हजार, खुले में चरने वाले इन पशुओं की मृत्यु पर 25 हजार की जगह 30 हजार, बछड़े-बाछी की मृत्यु पर मिलने वाले आठ हजार और भेड़, बकरा, बकरी व अन्य जानवरों की मृत्यु पर 5000 की जगह 10 हजार रुपए मुआवजा दिये जाएंगे।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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