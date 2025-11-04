Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand cabinet approves new recruitment rules 10th pass ambedkar awas yojana 2 lakh
चतुर्थ वर्ग के पदों पर अब 10वीं पास की नियुक्ति, आंबेडकर आवास... झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले

चतुर्थ वर्ग के पदों पर अब 10वीं पास की नियुक्ति, आंबेडकर आवास... झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले

संक्षेप: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट ने बहुद्देशीय कर्मी भर्ती नियमावली 2025 को स्वीकृति दी, जिससे 10वीं पास को चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति मिलेगी, साथ ही आंबेडकर आवास योजना की राशि बढ़ाकर ₹2 लाख की गई और 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी।

Tue, 4 Nov 2025 06:23 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य बहुद्देशीय कर्मी भर्ती-सेवाशर्त नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दे दी है। इससे अब 10वीं पास अभ्यर्थियों की चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति हो सकेगी। इन्हें 5200 से 20,200 वेतनमान व 1800 का ग्रेड पे मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और राजकीय पॉलिटेक्निक-राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के कर्मियों को एक जनवरी 2016 से पेंशन व पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि दो बातों पर सहमति बनी है। एक जनवरी 2016 में सेवानिवृत्त या मृत शिक्षकों की पेंशन-पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जाए। इसमें सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि को वेतनमान-ग्रेड पे दिया जा रहा था, वह रहेगा या फिर 31 दिसंबर 2015 को दिये जा रहे वेतन को 2.5 से गुणा कर जो भी लाभकारी होगा देय होगा।

हर जिले में 100-100 आंबेडकर आवास, मिलेंगे दो-दो लाख

झारखंड में अब हर जिले में 100-100 बाबा साहब भीमराव आंबेडकर आवास का निर्माण होगा। सरकार इस योजना की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी है। अब आवास निर्माण के लिए दो लाख रुपये मिलेंगे। पहले नक्सल प्रभावित जिलों को 1.30 लाख और गैर नक्लस प्रभावित जिलों को 1.20 लाख रुपये ही मिलते थे। वहीं, 2025-26 में 176 आवास के लक्ष्य को बढ़ाकर 2400 किया गया है। हर जिलों में 100-100 आंबेडकर आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आंबेडकर आवास 30 वर्ष से अधिक आयु की आवासविहीन या एक कमरे के कच्चे मकान में रहने वाले विधवा मुखिया परिवार को दिया जाता है। परिवार का मासिक आय पांच हजार से कम हो। बाढ़, भूकंप, भूस्खनन, ओला वृष्टि, आगजनी, हाथी के प्रकोप और एकल-परित्यक्त महिलाएं जो खुद आवास बनाने में समर्थ नहीं हो, वैसे परिवार व महिला को इस योजना के तहत आवास स्वीकृत किया जाता है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बहुद्देशीयकर्मी का काम कार्यालय खोलना-बंद करना, सामान्य स्वच्छता-रखरखाव, फाइल-दस्तावेज पहुंचाना, निगरानी संबंधी कार्य, बाहरी कार्य और संदेशवाहक का कार्य करना, फोटो कॉपी करना, बैंक और पोस्ट ऑफिस काम करना, ड्राइविंग लाइसेंस वालों से वाहन चलाना, पार्क, लाउन, पॉटेड प्लांट का रखरखाव शामिल है। बता दें कि पूर्व के विज्ञापन के विरोध के बाद सीएम नियुक्ति के लिए नियमावली बनाने का निर्देश कार्मिक विभाग को दिया था।

रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंड में कैंबो मेगा लिफ्ट से सिंचाई होगी। दोनों प्रखंडों के 14 गांवों में 4055 हेक्टेयर में सिंचाई की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें 236,20,81,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे कृषि कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा और रबी फसल की सिंचाई हो सकेगी। यह परियोजना कोयल नदी पर शुरू की जाएगी। कोयल नदी पर बीयर के रूप में एक डायवर्जन संरचना का निर्माण किया जाएगा। मोटर से पानी चढ़ाया जाएगा और पाइपलाइन से चिन्हित क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा।

सरकार ने किसानों के दुख को समझा : शिल्पी

मांडर विधानसभा क्षेत्र में कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना पर झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। 2 सौ 36 करोड़ 20 लाख 81 हजार रुपए की इस योजना से मांडर और चान्हो प्रखंड के 14 गांवों के 4 हजार 55 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा सुलभ हो पाएगी। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन सहित कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के दुख-दर्द को समझा।

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि ये योजना किसानों के लिए और विशेष रूप से रबी फसल लगाने वाले किसानों के लिए वरदान साबित होगा। सिंचाई योजना के धरातल पर उतरने से किसान आर्थिक रूप से समृद्धि भी होंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इस योजना को लेकर वो प्रयासरत थीं। राज्य की गठबंधन वाली सरकार ने किसानों के दुख - दर्द को समझते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है।

इस योजना के जरिए दक्षिणी कोयल नदी से भूमिगत पाईप लाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी लिफ्ट कर खेत तक पहुंचाया जाएगा। खेती बाड़ी से जुड़े किसानों के लिए ये योजना वरदान साबित होगी। विशेष तौर पर रबी फसल करने वाले किसानों के लिए योजना मददगार रहेगा। प्रस्तावित योजना का कार्य 2025 - 26 में आरंभ करते हुए आगामी दो वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड की ओर से निःशुल्क आवंटित भूखंड का निबंधन में मुद्रांक और निबंधन शुल्क से विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।

दुमका जिला के बरमसिया पीडब्लूडी पथ से शहरघाटी पथ की कुल लंबाई 8.130 किमी के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण-पुनर्निर्माण कार्य के लिए 44,93,31,800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति

दुमका के करमाटांड से भोगतानडीह पथ की कुल लम्बाई 7.775 किमी के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण व पुनर्निर्माण कार्य के लिए 35,81,42,200 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के बाद अब अब 2400 के ग्रेड पे की स्वीकृति

स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल रुल्स स्वीकृत

कैबिनेट की बैठक में झारखंड स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल 2025 रुल्स को स्वीकृति दी गई। इसमें चिकित्सा सेवा में कर्मियों की उपलव्धता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था, संस्थानों की स्थापना होगी। साथ ही, मापदंडों का निर्धारण और अनुपालन सुनिश्चित होगा। इसके अलावे पाठ्यक्रम को मान्यता व प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

इसमें कर्मियों के स्तर से गुणवत्तापू्र्ण सेवा प्रदान करने, उनका रजिस्ट्रेशन, नवीकरण, फर्जी कर्मियों व निबंधित कर्मियों के प्रावधानों के उल्लंघन करने के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी परिषद् के स्तर से किया जाएगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।