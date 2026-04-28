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रांची को मिलेगी भीड़भाड़ व जाम से मुक्ति, सरकार ने इन दो इलाकों में दी 2 फ्लाईओवर बनाने को मंजूरी

Apr 28, 2026 11:44 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, रांची, झारखंड
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राज्य में AI इनोवेशन और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए Google LLC और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक MoU पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, कैबिनेट ने 'झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियम-2026' को भी पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी।

रांची को मिलेगी भीड़भाड़ व जाम से मुक्ति, सरकार ने इन दो इलाकों में दी 2 फ्लाईओवर बनाने को मंजूरी

झारखंड में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें एक साथ कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक के दौरान रांची में दो फ्लाईओवर बनाने और पलामू के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक इनोवेशन (नवाचार) और इनक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन स्थापित करने को मंजूरी दी गई, साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के लिए विभिन्न मामलों के मानक बनाने के लिए भी एक प्राधिकरण बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। इस बैठक के दौरान उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने वाले आरक्षित वर्गों के बच्चों की संख्या को भी 25 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) वंदना दादेल ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट की बैठक के दौरान राजधानी में जिन दो फ्लाईओवर को बनाने की मंजूरी दी गई, उनमें से पहला फ्लाईओवर अरगोड़ा चौक पर बनाया जाएगा, जो हरमू को डिबडीह पुल से जोड़ेगा, जबकि दूसरा फ्लाईओवर करमटोली को साइंस सिटी से जोड़ेगा।

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कुल 820 करोड़ की लागत से बनेंगे दोनो फ्लाईओवर

अधिकारी ने आगे कहा कि, 'अरगोड़ा चौक पर बनने वाला फ्लाईओवर 3.804 किलोमीटर लंबा होगा और इस प्रोजेक्ट पर लगभग 469.61 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि करमटोली से साइंस सिटी के बीच बनने वाला दूसरा फ्लाईओवर 3.216 किलोमीटर लंबा होगा और उस पर लगभग 351.14 करोड़ रुपए खर्च होंगे।'

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पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

कैबिनेट की इस बैठक के दौरान पलामू के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में ‘GEC पलामू इनोवेशन और इनक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन’ स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई। इस बारे में वंदना दादेल ने बताया कि इस फाउंडेशन के तहत चार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। जिनमें सिविल निर्माण और नगर नियोजन, सस्टनेबल और रिन्यूवेबल टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स (जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग शामिल हैं), और रोबोटिक्स व ऑटोमेशन शामिल हैं।

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स्कूलों के लिए स्टैंडर्ड्स तय करने वाली संस्था को भी मंजूरी

बैठक में कैबिनेट ने राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (SSSA) स्थापित करने को भी मंजूरी दी, जिसका प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रखा गया था। SSSA एक ऐसी संस्था होगी जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) के तहत आने वाले स्कूलों के लिए सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों, प्रशासन और अन्य मामलों से जुड़े मानक तय करेगा।

उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाएंगे 50 बच्चे

सरकार ने 'मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम' ( विदेश छात्रवृत्ति योजना) के तहत हर साल लाभ पाने वाले छात्रों की संख्या को भी 25 से बढ़ाकर 50 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए हर साल 20 अनुसूचित जनजाति, 10 अनुसूचित जाति, 14 OBC और 6 अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश भेजा जाएगा।

गूगल के साथ समझौता करेगा स्वास्थ्य विभाग

राज्य में AI इनोवेशन और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए Google LLC और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक MoU पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, कैबिनेट ने 'झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियम-2026' को भी पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी।

Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

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