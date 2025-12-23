झारखंड में ग्राम सभा की मंजूरी से ही जमीन अधिग्रहण और खनन, पेसा नियमावली पर मुहर

संक्षेप: झारखंड सरकार ने पेसा नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से ग्राम सभाओं को शक्ति मिलेगी है। अब क्षेत्र में खनन, जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की मंजूरी लेनी जरूरी हो जाएगी।

झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पेसा (PESA) नियमावली को मंजूरी दे दी है। 1996 में बने इस केंद्रीय अधिनियम के नियम झारखंड में अलग राज्य बनने के 24 साल बाद भी लागू नहीं हो पाए थे। अब नए नियमों के तहत राज्य के 13 पूर्ण और 2 आंशिक अनुसूचित जिलों की ग्राम सभाओं को व्यापक शक्तियां मिलेंगी। इन सभाओं को जल, जंगल, जमीन, लघु वन उपज और खनिज संसाधनों के प्रबंधन में निर्णय लेने का अधिकार होगा।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट ने PESA एक्ट के तहत नियमों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के 13 पूर्ण और 2 आंशिक अनुसूचित जिलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को अपने जल, जंगल और जमीन पर वास्तविक अधिकार मिल सकेगा। इन नए नियमों की सबसे बड़ी ताकत ग्राम सभाएं होंगी।

पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची में निर्धारित क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं। झारखंड के 24 जिलों में से 13 जिले पूरी तरह से पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि दो जिले आंशिक रूप से इसके अंतर्गत आते हैं।

इस फैसले से किसी भी क्षेत्र में खनन कार्य शुरू करने या भूमि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा की सहमति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ग्राम सभाओं को लघु वन उपज के उपयोग, जल संसाधनों के प्रबंधन और साहूकारी प्रथा पर लगाम कसने जैसी महत्वपूर्ण शक्तियां भी दी गई हैं।

पेसा नियमावली लागू होने से अब ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह नियम बनाया गया है कि ग्राम सभा की हर महीने कम से कम एक बैठक होगी और इसमें महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया जाएगा। ग्राम सभा के दसवें हिस्से या आधे सदस्यों की लिखित मांग पर ग्राम प्रधान को सात दिनों के भीतर बैठक बुलानी होगी। बैठक के कोरम के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों के एक-तिहाई उपस्थित होना अनिवार्य होगा।