Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand cabinet approved pesa act rules gram sabhas will be strengthened
झारखंड में ग्राम सभा की मंजूरी से ही जमीन अधिग्रहण और खनन, पेसा नियमावली पर मुहर

झारखंड में ग्राम सभा की मंजूरी से ही जमीन अधिग्रहण और खनन, पेसा नियमावली पर मुहर

संक्षेप:

झारखंड सरकार ने पेसा नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से ग्राम सभाओं को शक्ति मिलेगी है। अब क्षेत्र में खनन, जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की मंजूरी लेनी जरूरी हो जाएगी।

Dec 23, 2025 10:46 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पेसा (PESA) नियमावली को मंजूरी दे दी है। 1996 में बने इस केंद्रीय अधिनियम के नियम झारखंड में अलग राज्य बनने के 24 साल बाद भी लागू नहीं हो पाए थे। अब नए नियमों के तहत राज्य के 13 पूर्ण और 2 आंशिक अनुसूचित जिलों की ग्राम सभाओं को व्यापक शक्तियां मिलेंगी। इन सभाओं को जल, जंगल, जमीन, लघु वन उपज और खनिज संसाधनों के प्रबंधन में निर्णय लेने का अधिकार होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट ने PESA एक्ट के तहत नियमों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के 13 पूर्ण और 2 आंशिक अनुसूचित जिलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को अपने जल, जंगल और जमीन पर वास्तविक अधिकार मिल सकेगा। इन नए नियमों की सबसे बड़ी ताकत ग्राम सभाएं होंगी।

पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची में निर्धारित क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं। झारखंड के 24 जिलों में से 13 जिले पूरी तरह से पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि दो जिले आंशिक रूप से इसके अंतर्गत आते हैं।

इस फैसले से किसी भी क्षेत्र में खनन कार्य शुरू करने या भूमि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा की सहमति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ग्राम सभाओं को लघु वन उपज के उपयोग, जल संसाधनों के प्रबंधन और साहूकारी प्रथा पर लगाम कसने जैसी महत्वपूर्ण शक्तियां भी दी गई हैं।

पेसा नियमावली लागू होने से अब ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह नियम बनाया गया है कि ग्राम सभा की हर महीने कम से कम एक बैठक होगी और इसमें महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया जाएगा। ग्राम सभा के दसवें हिस्से या आधे सदस्यों की लिखित मांग पर ग्राम प्रधान को सात दिनों के भीतर बैठक बुलानी होगी। बैठक के कोरम के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों के एक-तिहाई उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

झारखंड बीजेपी प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कैबिनेट की ओर से पेसा नियमों को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी के लंबे संघर्ष और दबाव का नतीजा है। बीजेपी और एनडीए ने सड़कों से लेकर संसद तक इसके लिए लगातार आवाज उठाया।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News Hemant Soren
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।