झारखंड कैबिनेट की 24 प्रस्तावों पर मुहर, सारंडा के 314 वर्ग किलोमीटर अभयारण्य घोषित
संक्षेप: झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को सारंडा के 314.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य और एक वर्ग किमी को इको सेंसेटिव जोन घोषित करने की मंजूरी दे दी है।
झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को सारंडा के 314.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य और एक वर्ग किमी को इको सेंसेटिव जोन घोषित करने की मंजूरी दे दी। इस बैठक में राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों की डीए तीन फीसदी बढ़ाने और पुलिसिंग दुरुस्त करने के लिए वाहनों की खरीद समेत 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सारंडा अभयारण्य को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल किया जाना है। चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत सहित अन्य दिनचर्या से संबंधित पहलुओं पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। कैबिनेट ने चुनाव नियमावली में परिवर्तन करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया है।
सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि वे विरासत में मिले विवादों को सुलझा रहे हैं। सारंडा क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखना मेरी प्राथमिकता है। हम इनके लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे।
सीएम ने कहा कि खनिज संसाधन को कुछ समय तक नजरअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों के अधिकार से कोई समझौता नहीं होगा। हमारी सरकार उस क्षेत्र में रह रहे लोगों के अधिकार की रक्षा करने की शर्त के साथ कोर्ट जा रही है। मानवीय निर्णयों पर विचार किया जाएगा। दूसरी तरफ बता दूं कि यह लड़ाई वहां के लोगों के साथ-साथ मेरी भी है, हम हर संभव इसे जीतने का प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश है कि सारंडा में रह रहे लोगों के वन अधिनियम कानून के तहत जल, जंगल, जमीन की रक्षा होती रहे। किसी भी हाल में वहां निवास करने वाले लोग विस्थापित न हों तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता रहे।